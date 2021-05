Programas gratuitos sobre el poder curativo del arte en condado de Los Ángeles

Mayo es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental y el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles está organizando una serie de eventos y programas comunitarios gratuitos de un mes de duración para resaltar el poder curativo del arte y la conexión para los residentes de todas las edades.

La iniciativa, en su cuarto año, se llama WE RISE.

El Dr. Jonathan Sherin, quien dirige el Departamento de Salud Mental, subrayó la importancia de acercarse a los demás.

“La conexión es vital para la salud mental y el bienestar, más ahora que nunca a medida que comenzamos a recuperarnos de los múltiples traumas colectivos experimentados en nuestro condado el año pasado”, dijo Sherin, y calificó a WE RISE como una “oportunidad y movimiento de corazón adelante construido para empoderar a nuestras diversas comunidades para que se unan en busca de fuerza y ​​sanación”.

El componente Art Rise, que tiene como objetivo un amplio alcance, incluye 21 experiencias de arte al aire libre creadas en colaboración con artistas, museos e instituciones culturales. Se extiende por los vecindarios del centro de Los Ángeles, Koreatown, Mid-Wilshire, Leimert Park y South Los Ángeles, destacando el trabajo de más de 35 artistas y colectivos.

Las instalaciones están abiertas desde el amanecer hasta el atardecer. Para más información sobre el programa de arte haga clic aquí whywerise.la/art-rise/.

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles transformará parte de su valla de construcción en un muro de exhibición.

Se llevarán a cabo eventos comunitarios, talleres y otros eventos en todo el condado.

Uno de los proyectos emergentes de la comunidad es “Love Letters in Light: Messages of Hope, Heartbreak, Resilience, and Love to a County on the Mend” de la codirectora Leila Hamidi. El proyecto es una instalación con más de 300 mensajes de poetas locales y artistas, instalados en 10 bibliotecas del condado de Los Ángeles en tableros de mensajes LED. La gente puede enviar sus mensajes haciendo clic aquí.

Los talleres y otros eventos comunitarios son gratuitos y están orientados a ser hiperlocales, seguros, socialmente distanciados y aptos para la familia. Incluyen murales móviles, espectáculos de danza y música en vivo, clases de cocina, meditaciones curativas, creación de arte, narración de cuentos y más.

CicLAvia se asociará con los artistas del colectivo Subsuelo para un recorrido en bicicleta con música por la Avenida Central. Algunos eventos son virtuales o de autoservicio e incluyen un obsequio de libros, con libros en español e inglés.

“WE RISE es una celebración del bienestar, la curación y la resistencia, que es de mayor importancia a medida que salimos de los desafíos creados por la pandemia de salud pública'', dijo la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger.

“Esta iniciativa, y nuestros esfuerzos continuos para mejorar los recursos y servicios de salud mental para nuestros residentes, es una parte integral del compromiso continuo del condado de apoyar a nuestras comunidades ''.

Para más información, incluido un calendario de eventos y un mapa, haga clic aquí. Continuamente se agregan nuevos eventos a la programación, que se extenderá hasta el final del mes.