Programas de asistencia intentan salvar a familias en riesgo de ser desalojadas

La moratoria que venció el 30 de septiembre y que brindaba de protección para inquilinos afectados por la pandemia al parecer comienza a causar estragos, y es que algunas familias ya comenzaron a recibir la orden de desalojo en el condado de Orange.

La señora Yolanda, es residente de la ciudad de Anaheim, a quien así llamaremos para proteger su identidad, recibió una orden de desalojo por pagar solo el 25% de los últimos dos meses de su renta, esto a pesar de haber estado hospitalizada por COVID-19, y haber sido dada de alta el pasado mes de agosto

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“He buscado y no he recibido ayuda de nada, he tenido que vender mis muebles para poder pactar el 25% del mes de octubre y septiembre, y el mes de octubre no lo he pagado porque no tengo”, dijo Yolanda.

La situación de la señora Yolanda podría ser una señal de lo que se avecina, tras haber vencido la moratoria estatal que protegía a inquilinos afectados por la pandemia.

“El no haber extendido la moratoria ha puesto a muchas familias en un riesgo bien grande, ya que no todas las ciudades tienen asistencia para evitar los desalojos que han originado esta pandemia”, dijo Sarai Artero, miembro de Latino Health Access.

Pocas entidades como la ciudad de Santa Ana han estado apoyando a sus residentes que se han atrasado con el pago de la renta bajo a algunos problemas de asistencia pública, pero la ayuda no aplica para residentes de afuera.

“Este otro programa es solo para los residentes que viven en Santa Ana”, dijo Ana Charco, de Latino Health Access.

La situación pudiera empeorar de acuerdo a organizaciones quienes a diario reciben familias a quienes ya les ha llegado una orden de desalojo

“Desde tiempo se viene hablando de un tsunami de desalojos. Pues ya está llegado el tsunami de desalojos, muchas familias no quieren hablar por pena, pero ya tenemos familias completas viviendo en los carros con sus hijos”, dijo Sarai Artero, miembro de Latino Health Access.

Por ahora el futuro de la señora Yolanda es incierto, su orden de desalojo es para el próximo 15 de octubre, y sin una esperanza en puerta dice tal parece que se quedará sin vivienda.

Telemundo 52 intentó de hablar con algunos dueños de apartamento, pero hasta este momento no ha sido posible, por otra parte si usted recibió una orden de desalojo, y vive en el condado de Orange, puede llamar a Latino Health Acces a la línea de consejería al 714 542-7792 ext. 2020 o entre a la página de internet para más información.