Programan funeral para agente del alguacil que fue mortalmente baleado

Read this story in English here.

Los servicios funerarios para un agente del Departamento del Aguacil del Condado de Riverside, quien fue mortalmente baleado por un conductor en Jurupa Valley, están programados para el viernes.

El funeral para Isaiah Cordero comenzará a las 11:00 a.m. en la iglesia Harvest Christian Fellowship Church, ubicada en 6115 Arlington Ave. en Riverside. El alguacil, Chad Bianco, dijo que Cordero, de 32 años, intentó hacer una parada de trafico cuando el sujeto sacó una pistola y le disparó.

La balacera el pasado jueves desató una mortal casería de dos horas por el sospechoso de 44 años, quien las autoridades luego identificaron como William Shae McKay. McKay murió durante una balacera con oficiales de la ley.

El sospechoso, residente del condado de Riverside, tenía historial criminal largo y violento que comenzó antes del año 2000 e incluía incidentes de secuestro y robo, además de múltiples arrestos por asalto con armas mortales, incluyendo el apuñalamiento de un canino de la Patrulla de Caminos de California

Cordero se unió al Departamento del Aguacil del Condado de Riverside en mayo del 2014. Trabajó en el sistema de cárceles del condado, antes de convertirse en un oficial en el 2018. En septiembre, se convirtió patrulla de motocicleta, cumpliendo uno de sus sueños.

“Mi corazón está con la familia, los amigos y los colegas del oficial Isaiah Cordero”, comunicó Rob Bonta, el fiscal general. “El agente Cordero siempre será recordado por su servicio extraordinario protegiendo la gente de California”.

Además del funeral, el American Legion Post 328 recaudará fondos desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. del domingo en 3888 Old Hamner Road en Norco. Todos los fondos serán para la familia Cordero. Los miembros del público están invitados a asistir al evento de recaudación de fondos.