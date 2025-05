Programa que ofrece servicio móvil de baños a personas que viven en las calles de Los Ángeles en limbo

Un programa que brinda servicio móvil de baños y regaderas para personas que viven en las calles de Los Ángeles está en el limbo después de que no fuera incluido en la última revisión del presupuesto aprobado por los concejales de la ciudad.

Los “Showers of Hope” o regaderas de esperanza, están distribuidas en varias zonas de Los Ángeles, brindando más de 37 mil duchas este año a personas que viven en las calles.

“Tenemos todo lo que necesiten para bañarse, toallas, champú y desodorante para mujeres y hombres. Tienen todo ahí, se los regalamos, todo es gratis”, dijo Raymond Mora, del programa CARE.

Pero sin los fondos que recibe del presupuesto de la ciudad, el proyecto podría dejar de operar.

“Este es un programa que no logramos salvarlo durante este proceso, pero si hay oportunidad de buscar dónde hemos salvado dinero durante el año queremos tener de regreso este programa”, dijo Hugo Soto Martínez, concejal de Los Ángeles.

Actualmente, existen ocho unidades móviles que están disponibles para personas que viven en las calles, donde se ofrece una regadera, un lavabo, y un baño para que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Brandon McCage dice que ha vivido en las calles de Hollywood más de tres años y asegura que este programa le ha cambiado la vida.

“A veces no solo es tener la energía, es sentirse bien, por lo que estas regaderas me ayudan con mi salud mental y me motivan a salir y buscar trabajo o recursos”, dijo McCage.

“Huelen feo. Muchas veces su autoestima está hasta el piso, pero salen del baño y se sienten bien limpios, como una nueva persona. “Es una nueva oportunidad para ellos”, dijo Gabriela Cervantes, programa del Shower of Hope.

De acuerdo con la oficina de la alcaldesa Karen Bass, el presupuesto inicial incluía todos los fondos para este programa de higiene, antes del último voto de los concejales.

“Pusimos una instrucción de tratar de buscar ese dinero porque sabemos que la que gente que vive sin techo depende de estos servicios”, dijo Martínez.

De acuerdo al concejal Martínez, los fondos no fueron incluidos en la úlltima revisión del presupuesto de 14 mil millones de dólares, por lo que solicitó buscar otras opciones para financiar el proyecto.

“Sin estos programas, 37 mil personas no van a tener acceso a un baño y no se van poder bañar”, dijo Mora.

Se espera que los fondos de 2.3 millones de dolares que tiene el proyecto showers of hope, se agoten a finales del mes de junio.

El proyecto continua en el limbo, pero el concejal Martínez le dijo a Telemundo 52 bucaran la forma a lo largo del proximo año fiscal de encontrar los fondos para poder continuar con este proyecto de ayuda social.