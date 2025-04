Programa ofrecerá empleo a los afectados por incendios de enero

El Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles anunció dos iniciativas que ofrecerán más de 1,000 puestos a personas que quedaron sin empleo a causa de los incendios de enero.

“Los dos programas se llaman y son para trabajadores que perdieron sus empleos después de los incendios que ocurrieron aquí en Los Ángeles”, dijo Ángela Herrera, vocera de El Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles.



La inversión de 32 millones de dólares fue anunciada por la supervisora Lindsey Horvath y se estima que más de 1,000 personas y decenas de negocios volverán a restablecerse en el sector laboral, aportando de nueva cuenta a la economía local.



“Van a llenar un formulario en donde van a poner la información de ellos y nosotros les vamos a llamar para darles más información”, dijo Herrera.



Claudia Casas contó que se quedó sin empleo después de que la casa en la que trabajaba en el área de Pacific Palisades fue devastada por el incendio.

“Estoy buscando trabajo porque desde que pasaron los incendios no he encontrado trabajo. Ya me acabé mis ahorros y necesito trabajo”, dijo Casas.



Los sectores que más se verán beneficiados con estos programas son de la construcción y la salud, señaló Herrera.



Las dos iniciativas anunciadas este día, estarán disponibles por periodo de tiempo largo. Los trabajos pueden ser de tiempo completo o temporales, además se ofrecerá capacitación con derechos a beneficios.



Las solicitudes deberán hacerse en línea. Entra aquí para más información.