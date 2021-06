Programa ofrece servicios de veterinario a bajo costo

Durante la pandemia albergues para animales vieron un aumento en el interés de adopciones, pero a la misma vez, las dificultades económicas también provocaron que residentes buscaran ayuda para mantener a sus mascotas.

En el segmento “En Tu Vecindario” Telemundo 52 presentó un programa que asiste a estas familias con servicios esenciales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde el 2017 ‘The Little Angels Project’ ha logrado la adopción de más de mil mascotas en el sur de California.

Nuestras mascotas suelen sentir ansiedad cuando están acostumbrados a estar acompañados y de repente se quedan solos. Aquí te ofrecemos una serie de recomendaciones para que ayudes a tu perro o gato a pasar por esta transición una vez que vuelvas al trabajo.

Y ahora con una unidad móvil, sus empleados y voluntarios están llegando a las comunidades más necesitadas para ofrecer servicios veterinarios gratuitos o a bajo costo.

“Es muy importante para toda la comunidad latina y no latina porque nosotros vamos a eventos donde la gente puede venir, gente de bajos recursos que no pueden facilitarle acceso médico a sus mascotas”, dijo Marcela Iglesias, voluntaria de ‘Little Angels Project’.

Iglesias ayuda a Darlene Geekie y a su equipo, que tiene una oficina de veterinario en Agoura Hills, de allí han asistido a unas 1,500 mascotas.

"Pueden venir directamente a nosotros, nosotros les vamos a ayudar con vacunación, operaciones”, dijo Iglesias.

La misión inició debido a que durante los incendios forestales muchas familias han necesitado ayuda con sus mascotas.

"El incendio Wolsey nos enseñó cuantas personas no estaban preparadas para un desastre, se vieron afectadas financieramente y no pudieron solventar los costos de cuidado veterinario”, añadió Geekie, fundadora de ‘The Little Angels Project’.

“Nosotros también tenemos acceso a una red de otros veterinarios, a los cuales nosotros podemos mandarles el mensaje a ese veterinario para que pueda ayudarlo de forma inmediata”, agregó Iglesias.

Con frecuencia esta organización tiene eventos comunitarios para que familias lleven a sus mascotas.

Si quiere más detalles sobre sus servicios puede entrar a su página de internet o llamar al número de teléfono 1-818-515-5461.

También puede llenar este formulario para solicitar una cita a estos servicios. https://littleangelsproject.org/wellness-events/