Programa ofrece ayuda para pagar deudas de rentas atrasadas por la pandemia

La pandemia continúa padeciendo y ha generado muchos estragos, entre ellos el pago de la renta, pero una ciudad en el condado de Orange está ofreciendo pagar el total de la deuda por alquiler a sus residentes.

Y no importa si tiene un año de atraso, la ciudad de Santa Ana tiene fondos disponibles, y solo tiene que cumplir con algunos requisitos.

La asistencia económica para ayudar a residentes atrasados en el pago de renta en la ciudad de Santa Ana continúa, y está dispuesta para quienes afectados por la pandemia dejaron de cumplir con su pago.

“Este programa es para todos las personas que fueron impactados por COVID-19. Los solicitantes deben tener prueba de que perdieron ingreso o el trabajo, dijo Katherine Leal, vocera de servicios sociales de Santa Ana.

Álvaro López le dijo a Telemundo 52 que se encuentra atrasado en el pago de renta, y su desesperación es que se encuentra en tratamiento médico, ya que tiene a su esposa y un bebé de un año de edad y no quisiera quedarse sin un lugar en donde dormir.

"No sé, creo que unos cinco meses o algo así. Si he pagado algo, pero qué tal si me dicen ‘te tienes que salir’ ¿qué voy a hacer?”, dijo López.

La señora Oralia Martínez se quedó sin trabajo desde el pasado mes de marzo tras haber presentado síntomas de COVID-19, y hasta el momento sus empleadores no la han vuelto a reinstalar en su empleo, y al saber que hay programas que le pueden ayudar lo tranquilizan un poco más en la ciudad donde reside

"Un gran alivio es saber que hay ayuda", dijo Oralia Martínez, residente de Santa Ana.

Casos como el de la señora Martínez y de Álvaro López pueden recibir asistencia económica hasta del 100 % de lo adeudado por concepto de renta, y los requisitos de acuerdo a Katherine Leal, la vocera de servicios sociales de Santa Ana es “ser residente de la ciudad de Santa Ana, y mostrar el domicilio y tener pruebas de su residencia”.

Los fondos del programa Care estarán disponibles hasta que se agoten, y serán solo destinados al pago de renta para quienes así lo soliciten.

Para más información sobre el programa Cares, entre aquí.