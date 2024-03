Programa ofrece ayuda gratis para que adultos mayores obtengan servicios necesarios

Llegar a la edad del retiro, con la inflación de hoy en día, ha sido muy difícil para muchas personas mayores que aseguran lo que reciben del Seguro Social no es suficiente.

Pero hay buenas noticias, ya que existe un recurso valiosísimo y gratuito, con el cual, en un solo lugar, pueden descubrir toda la ayuda para la cual califican, ya sea para pagar alimentos, medicamentos, servicios, o incluso, un lugar para vivir a menor costo.

“[Llevo] toda mi vida trabajando, ya viene el retiro, y usted espera que el retiro va a estar mejor, pero ya cuando uno va al Seguro Social y se confronta con lo que uno va a recibir”, dijo Aura Argueta, recibe beneficios que encontró a través de la Fundación México Americana de Oportunidades (MAOF) y buscabeneficios.org

A sus 76 años, Argueta recuerda lo difícil que fue darse cuenta de que su cheque del Seguro Social no le iba a alcanzar para lo básico.

“Así pasé algunos años, hasta que alguien me informó que había programas que podían ayudarle a uno”, dijo Argueta.

Argueta confesó que, aunque realmente necesitaba ayuda, al principio se resistía a llamar.

“Siempre sentí, a decir verdad, sentí como pena o vergüenza de pedir ayuda, siendo que yo había trabajado tantos años aquí y decía, pero ¿por qué? Si yo debía haber recibido más entradas de dinero. ¿Y ahora voy a ir a pedir”?, dijo Argueta.

Pero finalmente se animó, y llamó a la Fundación México Americana de Oportunidades (MAOF), donde, rápidamente, le ayudaron.

“Usamos el buscabeneficios.org para ver por cuáles beneficios ellos pueden potencialmente calificar y les ayudamos con todo el proceso”, dijo Mayra Gutiérrez, supervisa a trabajadores sociales en MAOF.

“Proveemos servicios a más de 125 mil personas cada año. Estamos en ocho condados en todo California. Entonces, para servicios de personas de tercera edad, hay siquiera unos 15 o 20 diferentes servicios”, dijo Ciriaco Pinedo, presidente y director ejecutivo de MAOF.

Cuando fue a MAOF, inscribieron a Argueta en un programa para reducir sus costos de luz y agua, y metieron su solicitud para bajar su cuenta del gas, además, la inscribieron a CalFresh, y eso le ha ayudado para comprar alimentos.

“Empecé recibiendo $107, pero luego a los días recibí una carta que me la habían subido a $172 y dije, wow, ¿pero qué cosas lindas o buenas yo he hecho para que me estén dando”?

Su trabajadora social, Alejandra, a quien Argueta llama su ángel guardián, es quien la escucha y la lleva de la mano por los procesos de solicitud.

“La verdad me siento muy bendecida haber encontrado ese programa, haber encontrado el lugar y haber encontrado a Alejandra”, dijo Argueta.

Si usted tiene necesidades económicas y no sabe a dónde acudir para que le digan si hay ayuda disponible, no dude en llamar a MAOF al 323-278-3894, y ahí, utilizando la herramienta buscabeneficios.org, le dirán que apoyos hay para usted, y le ayudarán a obtenerlos.

“Cada persona los tratamos como si fueran nuestro propio papi y mami, y eso es bien importante en de veras poder servir a la comunidad”, señaló Argueta.

Cabe mencionar que, si lo desea, usted mismo puede utilizar el sitio buscabeneficios.org para localizar la ayuda para la que califica, pero si no tiene computadora, o requiere apoyo para llenar solicitudes, etc. MAOF está listo para ayudarle, y llevarle de la mano para que en cuanto antes, reciba la ayuda que necesita, y se merece.