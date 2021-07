Programa de campamento de Venice Beach albergará a 160 personas

El concejal de Los Ángeles, Mike Bonin, dijo el lunes que 160 personas que vivían a lo largo del muelle de Venice Beach ingresaron y aceptaron la oferta de la ciudad de un camino hacia una vivienda permanente.

El programa Campamento a Casa de Bonin comenzó el 28 de junio. El programa promete a todos los residentes que aceptan refugio un camino hacia una vivienda permanente en un esfuerzo por despejar el muelle de Venice Beach, donde se desarrolló un gran campamento durante la pandemia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los equipos de extensión con St. Joseph's Center han ofrecido servicios y alojamiento a los residentes del campamento sección por sección. A partir del viernes pasado, a los residentes se les ofreció alojamiento y se les pidió que abandonaran el área desde Windward Avenue hasta Park Avenue y desde Navy Street hasta Sunset Avenue. Esta semana, los equipos están ofreciendo alojamiento a los residentes entre las avenidas Sunset y Park, y aquellos que no acepten deberán abandonar el área antes del viernes.

Bonin dijo el lunes que la mayoría de las personas que aceptaron opciones de vivienda viven temporalmente en moteles, algunas se han mudado a un refugio en Venice y tres se han reunido con su familia. Bonin agregó que 119 personas han recibido vales de vivienda permanente, y St. Joseph Center está buscando unidades disponibles y propietarios que acepten los vales.

En un correo electrónico a los electores, citó a un hombre llamado Moses que había estado sin vivienda durante 11 años y había aceptado alojamiento de los equipos de extensión del Centro St. Joseph:

"Tengo que acostumbrarme a tener una puerta y poder cerrarla", dijo Moses a los equipos de extensión que lo revisaron, según Bonin. “Nunca daré por sentada esa puerta. Cuando estás afuera, estás afuera... Estoy muy agradecido con este programa".

Moses vive en un antiguo motel en Venice que se convirtió en un sitio del Proyecto Homekey y está dirigido por People Assisting The Homeless (PATH).

Junto con PATH, los socios del programa Campamento a Casa incluyen Safe Place for Youth, Venice Family Clinic, Self Help and Recovery Exchange y CLARE Matrix.

Las agencias gubernamentales participantes incluyen la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, los departamentos de Salud Pública, Salud Mental y Recreación y Parques, y la Oficina de Saneamiento.

La indignación por la crisis de personas sin hogar en Venecia y en todo Los Ángeles es un factor que impulsa un esfuerzo de destitución contra Bonin lanzado por personas en su distrito que preferirían una aplicación más estricta contra los campamentos de personas sin hogar.

El miércoles, se espera que el Concejo Municipal de Los Ángeles finalice la aprobación de una ordenanza que restringiría los campamentos en ciertas áreas de la ciudad.

La ordenanza prohibiría sentarse, dormir, acostarse, almacenar propiedad personal u obstruir el derecho de paso público en varias áreas de la ciudad, incluso dentro de dos pies de cualquier boca de incendios o enchufe contra incendios, o dentro de cinco pies de cualquier operación o utilizable, entrada o salida, o dentro de los 10 pies de un muelle de carga o camino de entrada, o de una manera que interfiera con cualquier actividad para la cual la ciudad haya emitido un permiso, o de una manera que restrinja el paso accesible según lo requiere la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, o en cualquier lugar dentro de una calle, incluidos los carriles para bicicletas.

El esfuerzo por proporcionar un hogar permanente para los desamparados que actualmente viven en Venice Beach comenzó el lunes.

También obstruiría el derecho de paso público dentro de los 500 pies de una instalación "sensible", incluidas escuelas, guarderías, parques y bibliotecas.

La ordenanza también restringiría el bloqueo del derecho de paso público una vez que el Ayuntamiento de Los Ángeles apruebe una resolución para hacerlo, coloque letreros y notifique en las siguientes áreas: - hasta 500 pies de un paso elevado, paso subterráneo, rampa de autopista, túnel, puente, puente peatonal, metro, terreno de lavado o de extensión, vía de ferrocarril o donde alojarse sin refugio o en tiendas de campaña es insalubre, peligroso e incompatible con un paso seguro; y - hasta 1,000 pies de una instalación abierta después del 1 de enero de 2018, que brinda refugio, descanso seguro, estacionamiento seguro o centros de navegación para personas sin hogar.

La ordenanza también permitiría a la ciudad prevenir los campamentos por un período no mayor a un año en áreas que se consideren una amenaza continua para la salud o seguridad pública, incluso debido a: - muerte o lesiones corporales graves de cualquier persona en el lugar debido a una condición peligrosa; - delitos graves o violentos repetidos o amenazas de delitos graves o violentos, incluida la trata de personas; y - incendios en el lugar.

El Consejo de la Ciudad el 29 de junio, al aprobar una moción para solicitar al abogado de la ciudad redactar la ordenanza, también instruyó al funcionario administrativo de la ciudad a desarrollar e implementar una Estrategia de participación en la calle dentro de los 30 días para ofrecer a las personas un refugio adecuado y disponible durante la noche, una vivienda provisional o permanente.

El concejal Mike Bonin y la concejal Nithya Raman votaron en contra de la ordenanza durante su primera consideración, y otros 13 miembros del consejo votaron para aprobarla. Durante su segunda consideración el miércoles, la ordenanza solo necesitará ocho votos a favor para aprobarse.

“¿Qué hay de malo con esta ordenanza hoy y por qué voto en contra? Porque lo que estamos haciendo hoy, incluso mejorando, les dice a las personas que no tienen vivienda ni refugio y no tienen un lugar adonde ir donde no pueden dormir, pero no les dice dónde pueden dormir. A eso se reduce todo para mí... dónde puede ir la gente, dónde puede dormir la gente cuando no tiene otra alternativa”, dijo Bonin el 1 de julio antes de la votación.

Bonin compartió con los miembros del consejo su propia experiencia sin vivienda, diciendo: “Algunas de esas noches dormí en el auto, algunas de esas noches, cuando mi auto estaba en la tienda, dormí en la playa. No puedo decirte cuánta confusión hay en tu corazón cuando el sol se pone y no sabes dónde dormir. No puedo decirte lo desmoralizante, deshumanizante y derrotado que es esa experiencia cuando no sabes dónde vas a dormir”.

Agregó que la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles dijo el jueves que la ciudad solo tiene suficientes camas para albergar al 39% de la población sin hogar de la ciudad.