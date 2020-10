Programa de asistencia monetaria en Pomona otorgará alrededor de 5 mil dólares

Un programa para solicitar ayuda monetaria para pagar la renta, y para sacar adelante a pequeñas empresas, comenzará a aceptar inscripciones a partir del lunes 26 de octubre, por parte de la ciudad de Pomona, en donde centenares de familias podrán beneficiarse.

El proceso empieza el lunes 26 de octubre a las 8 am y serán ayudados en el orden en que se reciban las solicitudes hasta que se acaben los fondos. Las solicitudes podrán hacerse en persona, por teléfono o por internet.

Alrededor de 5 mil dólares serán otorgados a pequeños negocios en Pomona a través de un plan de subsidio a microempresarios.

“Negocios chicos de 5 o menos empleados -- va a beneficiar a unos 70 negocios”, dijo el concejal de Pomona, Victor Preciado.

El paquete de asistencia de la ciudad en el pasado ya brindó apoyo monetario a 60 comercios, entre ellos a esta nevería en el centro de Pomona. Su dueña dice que el dinero hizo la diferencia para poder abrir sus puertas en plena pandemia.

“De no haber sido por la ayuda que me otorgó, porque me hacía falta presupuesto”, dijo la dueña del negocio, Virginia Villaseñor.

Los inquilinos que sean de bajos recursos, con ingresos de menos de 20 mil dólares por persona al año, también podrán solicitar ayuda monetaria y no serán cuestionados sobre su estatus migratorio.

El plan de la ciudad es dar asistencia de renta a unas 600 familias.

“La meta es como $1,200 a cada familia”, comentó la vicealcaldesa de Pomona, Nora García.

Las solicitudes se podrán hacer de varias maneras y hay lugares donde pueden asistir con el proceso.

“Vamos a tener cuatro organizaciones con las que estamos trabajando aquí en Pomona que les va a ayudar en asistencia si ocupan, sobre el teléfono o de una manera de hacerlo en persona también”, dijo García.

Debido a la asistencia que recibió esta propietaria de negocio, ha podido mantenerse a flote e incluso dar oportunidades de empleo a otros.

“Ya ahorita tengo dos empleadas part-time, afortunadamente nos ha estado yendo muy bien'', dijo Villaseñor.

En Pomona 100 familias ya recibieron asistencia de renta y 60 negocios recibieron 5 mil dólares de ayuda, cada uno en la fase inicial de este plan de ayuda.

Para solicitudes en internet visité la página web: Pomona.HousingPrograms.com a partir de las 8 a.m. el lunes 26 de octubre. O puede contactar a las siguientes organizaciones en este folleto: