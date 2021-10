Estadísticas demuestran que en Estados Unidos casi 50% de personas que salen de la cárcel, vuelven a cometer un crimen y terminan de nuevo tras las rejas, pero algunos legisladores y organizaciones en California quieren cambiar el ciclo de reincidencia.

“Es muy difícil estar en la cárcel tanto tiempo y salir a la nada o no tener ayuda de nadie”, dijo Daisy Jiménez, estuvo ocho años tras las rejas.

Los altos indices de reincidencia delictiva, aseguran tiene que ver con el desamparo que enfrentan personas que salen en libertad. Su récord criminal muchas veces les impide conseguir trabajo, casa y oportunidades.

Jiménez quien estuvo ocho años tras las rejas, al principio sintió que las puertas se le cerraron, pero tuvo la guía de grupos que apoyan a exconvictos.

“Me empezaron a ayudar con todo lo que necesitaba. Me dieron trabajo, y me consiguieron un abogado para qué me devolvieran a mis hijos, y ahora me estoy quitando mis tatuajes”, dijo Jiménez.

Pero sin ese soporte, millones de personas pudieran toparse con un callejón sin salida y recurrir a cometer más delitos como modo de sustento.

“Ocho millones de californianos que tienen récord de arresto o de haber estado en la cárcel, esos millones de personas son impactadas, sus niños también son impactados”, dijo María Elena Durazo, senadora de California.

Es por eso que hoy legisladores estatales y organizaciones anunciaron la creación de una coalición denominada “Repac” para abogar por mejores servicios para ex convictos.

“Es la primera organización política enfocada en servicios de reintegración para ayudar a gente que está regresando de prisión”, dijo Marissa Arrona, directora de Innovaciones de California para la Seguridad y Justicia.

De hecho, ayudar a las personas a no regresar a la cárcel cuesta menos dinero que mantenerlos presos, también se requieren leyes estatales que les facilite limpiar su récord criminal, aseguran.

“La propuesta SB731 tiene como objetivo buscar que el récord de las personas, la gran mayoría con ciertas excepciones, ya no tengan esa carga porque impide entrar a programas de entrenamiento o programas de empleo”, añadió Arrona.

Esta joven que es un ejemplo de que se puede forjar un futuro diferente a los errores del pasado, ahora está estudiando psicología para ayudar a jóvenes en riesgo.

“La idea de no regresar a la cárcel, y tener un futuro mejor”, dijo Jiménez.

Este año 35 mil personas en California saldrán en libertad de cárceles y prisiones y darles propósito de enmienda, puede hacer la diferencia, afirman.

“Porque si no tienen esas mismas oportunidades van a regresar a la cárcel”, dijo.