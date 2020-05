Profesor de UCI ofrece consejos sobre mensajes mixtos de COVID-19

Un profesor de UC Irvine llamó a los funcionarios de salud pública, diciendo que no habían motivado adecuadamente a las personas a practicar el distanciamiento social necesario para frenar la propagación del coronavirus, y ofreció consejos para mejorar la mensajería.

El profesor de medicina de emergencia de UC Irvine, Sean Young, afirma que los mensajes mixtos de los funcionarios de salud pública no han logrado hacer entender a todos, desde tomar el sol a los bañistas hasta los comerciantes que arriesgan sus licencias comerciales a los manifestantes que exigen la reapertura de la economía.

“Las personas generalmente no tienen comportamientos comunes porque no están motivadas para hacerlo, no tienen incentivos para hacerlo, o no saben cómo hacerlo, o es demasiado difícil o nadie más lo está haciendo, entonces ¿por qué deberían hacerlos? Young le dijo a City News Service.

"Estas son las mismas razones por las cuales las personas están en las playas (cuando están cerradas)".

Young, psicólogo y experto en comportamiento digital, escribió un libro titulado "Stick with It: A Scientifically Proven Process for Changing Your Life - for Good".

Él dice que una forma en que los funcionarios de salud pública pueden marcar la diferencia al convencer a las personas de que usen una máscara mientras compran o se abstienen de abrir un negocio no esencial antes de obtener el permiso es usar la presión de grupo.

"Cuando la gente ve playas llenas de otros y se congregan sin máscara, aprenden lo contrario", dijo Young. "Esto puede ser contraproducente y la gente puede salir más y no usar una máscara".

Young agregó que los funcionarios de salud pública también deberían "facilitar que las personas se adhieran a las recomendaciones". Si es fácil para las personas, lo seguirán haciendo".

También señaló "mensajes inconsistentes de todos los niveles de gobierno" como causa de algunos motines contra el distanciamiento social.

“Los mensajes han cambiado con el tiempo y han sido inconsistentes, comenzando con el presidente quien febrero dijo que tenemos esto bajo control, esto no va a ser un riesgo y luego llamándolo una emergencia nacional, lo que toma por sorpresa a las personas y realmente causa caos, miedo y pánico ”, dijo Young.

"No es solo el presidente", agregó. "El cirujano general le dijo a la gente dejara de comprar máscaras, luego los CDC decían que si estás enfermo, debes tener una máscara".

Señaló que los letreros que cerraban las playas del Condado de Orange a principios de esta semana decían, "por orden del gobernador", y dijo que enviaba un mensaje subyacente de: "No vamos a echarnos la culpa, es del gobernador".

Young dijo: "Hay una falta de consistencia y despliegue de un mensaje, e incluso una falta de conciencia del gobierno local y de lo que van a hacer el gobierno estatal y federal, solo esperando ver qué harán". "Eso hace que la gente no confíe en el gobierno", dijo.

Young también dijo que también ha habido una falla en el objetivo del mensaje, por ejemplo, avergonzar a los jóvenes por no usar una máscara, una táctica que, dijo, será contraproducente para ese grupo de edad.

"Si intentas avergonzar a muchas personas más jóvenes, es probable que sean desafiantes y hagan lo contrario", dijo. "Hay que adaptar las cosas a diferentes poblaciones".

Pero los funcionarios de salud pública no pueden ser completamente víctima propiciatorias, dijo Young. "La psicología individual también juega un papel importante", dijo.

"Las personas están motivadas para evitar percibir los riesgos de las cosas que pueden dañarlos, especialmente si están estigmatizados".

Dijo que algunas personas afectadas por COVID-19 experimentan un cierto grado de vergüenza porque requiere cuarentena y puede hacer que se sientan leprosos.

Para los manifestantes, Young cree que se "aferran" a la política para justificar no querer aceptar las difíciles tareas de quedarse en casa la mayor parte del tiempo.

"La política llama la atención y la gente usa los fracasos políticos para justificar sus propias actitudes, comportamientos y necesidades", dijo Young.

Los modelos a seguir pueden fomentar el mal comportamiento, agregó.

"Si ves que los líderes caminan por una fábrica sin máscara y ves gente afuera ignorando las órdenes de quedarse en casa, esas personas se convierten en líderes y otros piensan que pueden hacerlo si eso es lo que otras personas están haciendo", dijo Young.

Young alentó a los líderes políticos a "reunirse y coordinarse, al menos localmente, y ponerse en la misma página".