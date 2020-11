Problemas técnicos causan retrasos en algunos lugares de votación en el condado de Riverside

La confusión y las demoras plagaron la votación anticipada en el condado de Riverside el sábado cuando las computadoras que se usaban para buscar la información del registro de votantes estaban abrumadas, lo que aumentó el tiempo de espera en las urnas, dijeron las autoridades.

"Algunos de los centros de asistencia al votante están experimentando retrasos intermitentes en el procesamiento de los votantes debido al volumen significativo en el sistema de búsqueda de registros de votantes", dijo Brooke Federico, oficial de información pública del condado de Riverside. "El equipo del condado está trabajando diligentemente para garantizar que todos los sitios procesen a los votantes lo más rápido posible".

El oficial dijo que se les ofrecieron boletas provisionales a los votantes si el lugar de votación en el que se encontraban experimentaba retrasos.

En un tweet enviado alrededor del mediodía, la senadora estatal Melissa Melendez, republicana por Lake Elsinore, dijo: "Las máquinas de votación en el condado de Riverside no funcionan. Estamos trabajando para averiguar cuál es el problema y cuándo lo arreglará el registrador. Esto es completamente inaceptable".

Pero Federico dijo que eso no era cierto y que no se reportaron retrasos con las máquinas de marcado de boletas, que no están conectadas a Internet y solo marcan las boletas que se imprimen y luego se depositan en una urna.

Aun así, algunos votantes recurrieron a las redes sociales para quejarse de los retrasos y las filas de horas en los centros de votación.

"Se les pide a los votantes en todos los lugares que sean pacientes", dijo Federico.

El condado abrió el sábado 130 centros de asistencia al votante, que estarán abiertos de 9 a.m. a 5 p.m. hasta el lunes.

El día de las elecciones, los centros de votación estarán abiertos de 7 a.m. a 8 p.m.

Los votantes no están asignados a un centro de asistencia al votante específico y pueden visitar cualquiera de las 130 ubicaciones.