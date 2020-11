Principal regulador del aire y el clima de California espera dirigir la EPA

Durante cuatro décadas, Mary Nichols ha sido la reguladora detrás de algunas de las políticas climáticas más ambiciosas del país y, en los últimos años, ha sido su defensora más acérrima contra el esfuerzo del presidente Donald Trump para desmantelarlas.

Con Joe Biden dirigiéndose a la Casa Blanca, Nichols espera que aún no haya terminado.

Nichols, de 75 años, termina su segundo mandato como presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California el próximo mes, un trabajo que la convirtió en la principal reguladora del aire y el clima para el estado más poblado y económicamente influyente de la nación. Se la considera una de las principales candidatas a ser nombrada administradora de Biden para la Agencia de Protección Ambiental.

Heather McTeer Toney, directora senior de Moms Clean Air Force, y Mustafa Santiago Alí de la Federación Nacional de Vida Silvestre, ambos ex funcionarios de la EPA, también cuentan con apoyo para el trabajo. Biden ha señalado que el cambio climático será una prioridad máxima.

Para Nichols, coronaría una carrera de defensa de estrictas reglas de contaminación del aire, negociación de estándares de emisiones de vehículos emblemáticos e implementación del sistema de comercio de carbono de California. Trabajó en la EPA de 1993 a 1997 como jefa de la Oficina de Aire y Radiación.

“No todo el mundo ha llevado a cabo un programa de acción climática, o un programa aéreo para el caso. Y me gusta trabajar con grandes burocracias ”, dijo Nichols a The Associated Press. "Si me lo ofrecieran, lo aceptaría".

El equipo de transición de Biden no ha dicho cuándo anunciará a los nominados ambientales y de energía, y Nichols no había sido entrevistada a mitad de semana. Nichols ha trabajado antes con la vicepresidenta electa Kamala Harris, quien anteriormente fue fiscal general de California. Si los republicanos ocupan el Senado, es posible que tenga un camino difícil hacia la confirmación debido a su oposición a la regulación ambiental y empresarial. Los republicanos leales a Trump seguramente se opondrán a ella, como California se autodenominó como la resistencia a su administración.

Los candidatos, que deben ser aprobados por el Senado, representarán un drástico cambio a las políticas de Trump en cuanto a seguridad nacional.

Para sus aliados, las décadas de experiencia de Nichols en la implementación de políticas climáticas y sus largas relaciones la convierten en una candidata ideal para liderar la agencia a medida que atraviesa el arduo proceso de revertir las acciones de la administración Trump. Durante el mandato de Trump, luchó para preservar la capacidad de California de establecer sus propios estándares de emisiones de automóviles y resistió sus esfuerzos por hacer retroceder las regulaciones de contaminación de las centrales eléctricas.

"No hay nadie en Estados Unidos que combine el trabajo técnico y político y la experiencia como lo ha hecho Mary Nichols", dijo el exgobernador de California Jerry Brown, quien primero nombró a Nichols como presidente de la junta de California a finales de la década de 1970. "Tener esa amplia gama de tiempo y experiencia es invaluable, totalmente único y absolutamente esencial para lidiar con las complejidades del clima".

David Pettit, abogado del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de Los Ángeles, la llamó "la actriz más importante en el movimiento del cambio climático en California".

Pero los grupos ambientalistas no están unidos detrás de Nichols. Ciudades como Los Ángeles y Fresno tienen algunos de los índices de asma infantil y el aire más sucio del país. Los críticos del enfoque climático de California dicen que las políticas del estado han dejado atrás a las comunidades de bajos ingresos. La Alianza de Justicia Ambiental de California y Amigos de la Tierra enviaron una carta al equipo de transición de Biden el martes diciendo que Nichols ha ignorado sus sugerencias y respaldado políticas que favorecen a la industria sobre las personas.

"Hay numerosos ejemplos de cómo Mary Nichols ha descuidado la justicia ambiental y las comunidades de color", dijo Gladys Limon, directora ejecutiva de CEJA.

La batería de la máscara dura aproximadamente 8 horas. Detalles en el video. Para ver más de Telemundo, visita now.telemundo.com

Food and Water Action, con sede en Washington, no se está posicionando sobre Nichols como candidato potencial, pero el analista senior de política energética Jim Walsh dijo que California ha seguido un "modelo defectuoso que dice que podemos mejorar los combustibles fósiles".

Nichols comenzó su lucha contra la contaminación del aire en la década de 1970, cuando presentó una demanda bajo la Ley de Aire Limpio por Aire Sucio en el Sur de California. Su período actual en la junta aérea comenzó en 2007 bajo el entonces gobernador republicano Arnold Schwarzenegger.

El transporte constituye la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la nación, y ningún estado ha tenido más poder para reducirlas que California, que tiene una participación importante en el mercado automovilístico estadounidense. El estado ganó el poder hace décadas para implementar sus propios estándares de emisiones cuando el smog asfixió el sur de California.

Pero en 2007, la administración Bush denegó la solicitud de California de establecer estándares más altos de emisiones de vehículos, que a su vez dictan el consumo de combustible.

El mundo redujo sus emisiones diarias de dióxido de carbono por 17% durante el ápex del encierro por la pandemia de coronavirus el mes pasado, concluye un estudio.

Pero los fabricantes de automóviles sintieron que se avecinaba un cambio político, y cuando el presidente Barack Obama asumió el cargo en 2009, Nichols ya estaba en conversaciones con los fabricantes de automóviles y los funcionarios federales para establecer un estándar nacional de emisiones, basado en las reglas de California. Tres años después, Obama anunció un requisito para que la nueva flota de vehículos conduzca en el mundo real a 36 millas por galón para 2025, un gran paso adelante.

Apenas unos meses después de su mandato, Trump se movió para revertir esos estándares y revocar la autoridad de California para establecer los suyos. Nichols ayudó a persuadir a cinco empresas (Ford, Honda, Volkswagen, Volvo y BMW) para que se opusieran a Trump. Todavía hay una demanda en los tribunales, pero el lunes, General Motors se retiró y se unió a California. Es posible que otros fabricantes de automóviles pronto hagan lo mismo, y es probable que Biden ponga fin a los esfuerzos.

Nichols dijo que nunca habló con Trump durante la terrible experiencia.

La administración Trump también apuntó al programa de límites máximos y comercio de California, que requiere que los contaminadores compren o mantengan créditos para emitir carbono, aunque perdió en los tribunales. Algunos grupos ambientalistas se oponen al sistema basado en el mercado, argumentando que les da a los contaminadores demasiado margen para seguir arrojando emisiones.

Randy Serrano tiene la información.

Nichols dijo que la junta de aire está trabajando para reducir la contaminación en las áreas más contaminadas, pero reconoció que hay más trabajo por hacer.

Mientras Nichols se prepara para dejar el aeródromo, California persigue objetivos más ambiciosos, que incluyen emisiones netas de carbono cero para 2045 y poner fin a las ventas de vehículos nuevos a gasolina para 2035. Son objetivos agresivos que Nichols considera necesarios para “evitar una catástrofe”.

Biden ha propuesto emisiones netas de gases de efecto invernadero cero para 2050, lo que, según él, significará una transición lejos de los combustibles fósiles, aunque no está pidiendo una prohibición. Nichols dijo que prohibir la producción de petróleo o la refinación podría ser una estrategia eficaz, pero que debería ir acompañada de grandes esfuerzos para ayudar a la población activa a adaptarse. California es uno de los principales estados productores de petróleo del país.

Incluso un indicio de alejarse de esas industrias traerá fuertes luchas políticas en Washington. Para Brown, el ex gobernador de California, Nichols tiene la experiencia para navegarlos.

“La política de regular las emisiones de todas las industrias poderosas en California no es sencilla, no es armoniosa ni fácil”, dijo Brown. "Ella ha podido superar los desafíos".