Biden brindará un mensaje sobre la crisis por el suministro de combustible

El presidente Joe Biden brindará un mensaje este jueves sobre la crisis desatada por la falta de combustiblke en las gasolineras tras el ciberataque que dejó fuera de operación al oleoducto Colonial, uno de los más importantes del país.

El ciberataque de la semana pasada en contra de un importante ducto de gasolina ha creado nuevos riesgos políticos y económicos para el gobierno del presidente Biden, que se ve obligado a trabajar para evitar que se dispare el precio del combustible.

Las autoridades delinearon el miércoles sus planes para atender los problemas de transportación y la presión en los precios después que hackers que buscaban cobrar un rescate cerraron la semana pasada la red de Colonial Pipeline, empresa que entrega alrededor del 45% de la gasolina en la costa este de Estados Unidos.

Es posible que el oleoducto reanude operaciones en los próximos días, pero el gobierno también está presentando la crisis como una de las razones por las que se debe aprobar el plan de Biden de destinar $2.3 billones a infraestructura.

EL CIBERATAQUE CONTRA UN OLEODUCTO PARALIZÓ EL SUMINISTRO

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, destacó que el ataque cibernético fue un recordatorio de que la infraestructura es un tema de seguridad nacional y que se necesitan inversiones para una mayor seguridad.

“Esto no es un extra, esto no es un lujo, esto no es una opción”, dijo a reporteros en la Casa Blanca el miércoles. “Esto debe ser clave en la manera en que reforzamos la seguridad de la infraestructura fundamental”.

Pete Buttigieg pidió calma a los consumidores ante la falta de suministro del combustible.

El gobierno también enfatizó los pasos que está tomando para reanudar el abasto de combustible en las zonas afectadas.