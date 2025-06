Presidenta de México pide que no haya redadas de ICE durante partido de la Copa Oro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó el viernes a las autoridades estadounidenses a no atacar a las personas que asistan a un partido de fútbol de la Copa Oro en Los Ángeles entre la selección mexicana y la República Dominicana.

Decenas de trabajadores han sido detenidos por las autoridades federales de inmigración en una serie de redadas en el distrito de la moda de Los Ángeles y en estacionamientos de Home Depot en el sur de California. Más de 100 personas han sido detenidas.

"No creemos que haya redadas si hay un partido de fútbol", declaró Sheinbaum en conferencia de prensa. "Esperamos que no las haya. Exigimos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no tome ninguna acción".

México se enfrentará a la República Dominicana el sábado por la noche en el Estadio SoFi de Inglewood, California, en un partido de la fase de grupos de la Copa Oro.

Por lo general, los partidos de la selección mexicana atraen a miles de aficionados cuando juegan en el sur de California. Su último partido allí fue en marzo, cuando más de 50,000 aficionados asistieron a una semifinal de la Liga de Naciones contra Canadá.

En la medida más reciente de la ofensiva migratoria del gobierno, el presidente Donald Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en el área de Los Ángeles después de que las redadas desencadenaran días de protestas tumultuosas en toda la ciudad. El centro de la ciudad ha sido escenario de diversas protestas, desde silenciosas hasta bulliciosas. Durante el fin de semana, los manifestantes bloquearon una autopista clave e incendiaron vehículos.

Por motivos de seguridad, la selección mexicana decidió cambiar de hotel a principios de semana y se trasladó del centro a Long Beach.

Sheinbaum también informó que los consulados mexicanos en Estados Unidos han implementado una guía informativa para mexicanos en caso de detención injusta por parte de las autoridades migratorias.

“Esta campaña que estamos llevando a cabo a través de los consulados proporcionará toda la información sobre qué hacer en caso de detención, así como comunicación continua con las familias”, declaró Sheinbaum.