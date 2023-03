Presentan cargos contra centro de cuidado tras muerte de 14 personas por covid-19

Una empresa de cuidado para personas mayores y tres de sus gerentes fueron acusados ​​en relación con 14 muertes relacionadas con C0VID-19 el martes por los fiscales del condado de Los Ángeles.

La investigación en Silverado Beverly Place comenzó después de que la instalación informara la muerte el 20 de abril de 2020 de una empleada de 32 años, Brittany Ringo, según el principal fiscal del condado. El centro fue cerrado a los visitantes en marzo de 2020 por Silverado Senior Living Management Inc., con sede en Irvine, de acuerdo con el protocolo en ese momento, pero se hizo una excepción para admitir a un paciente de Nueva York, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

"La Sra. Ringo murió de COVID-19 después de haber estado expuesta mientras trabajaba como enfermera vocacional con licencia para Silverado cuando se le indicó el 19 de marzo de 2020 que admitiera a este nuevo residente que llegó directamente a las instalaciones desde el aeropuerto", dijo el Fiscal George Gascón en una conferencia de prensa el martes. “Este individuo acababa de llegar de un entorno clínico en Nueva York, un punto crítico de COVID-19 en ese momento”.

El fiscal de distrito dijo que el nuevo residente, que comenzó a mostrar síntomas de COVID-19 la mañana después de llegar y dio positivo esa noche, no se había hecho la prueba de COVID-19 de inmediato y no se le había pedido que se pusiera en cuarentena o aislamiento antes de la admisión como lo exigían las autoridades sanitarias y los protocolos vigentes en ese momento, según el fiscal de distrito.

“Esos protocolos tenían la intención de frenar la propagación de este peligroso virus, especialmente mientras se trabaja con poblaciones vulnerables”, dijo Gascón. "Tenemos evidencia que respalda que no se siguieron los protocolos debido a las consideraciones financieras de aceptar a este paciente de Nueva York".

Ringo dio positivo por COVID-19 seis días después de la llegada del nuevo residente y murió menos de un mes después, 13 de los residentes de la instalación fallecieron y más de 100 residentes y miembros del personal fueron diagnosticados con COVID-19 como resultado del brote, según el fiscal de distrito.

Las otras personas que murieron fueron identificadas como Elizabeth Cohen, Joseph Manduke, Catherine Apothaker, Jake Khorsandi, Albert Sarnoff, Dolores Sarnoff, Myrna Frank, Frank Piumetti, Jay Tedeman, Luba Paz, Kaye Kiddoo, Richard Herman y Michael Horn.

"No tenemos que probar que este paciente en particular trajo COVID", dijo Marc Beaart, director de procesamiento de fraude y corrupción del fiscal de distrito. “Simplemente tenemos que demostrar que hubo una prueba positiva y que no se siguieron los protocolos”.

El director ejecutivo de la compañía, un administrador en ese momento y un vicepresidente fueron acusados de 13 delitos graves de poner en peligro a personas mayores y cinco cargos de delitos graves de poner en peligro a personas mayores, según la Oficina del Fiscal de Distrito. La cadena nacional, que se especializa en la atención de adultos mayores con enfermedad de Alzheimer y/o demencia, enfrenta los mismos cargos, dijo Gascón.

La compañía se declaró inocente y la comparecencia de los tres ejecutivos se fijó para el 4 de abril, según la Oficina del Fiscal de Distrito.

No se pudo contactar a un representante de la compañía para hacer comentarios inmediatos sobre el caso.