Presentan 98 cargos, incluyendo crímenes de odio, a presunto responsable de tiroteo en Laguna Woods

Un hombre de Nevada ha sido acusado de 98 cargos criminales, incluidos delitos de odio y delitos con armas y explosivos, por un tiroteo masivo en 2022 e intento de atentado con bomba en una iglesia del condado de Orange que mató a una persona e hirió a otras cinco.

David Chou, de 69 años, de Las Vegas, enfrenta la sentencia de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el tiroteo en la iglesia presbiteriana taiwanesa de Irvine en Laguna Woods, anunció el jueves el Departamento de Justicia.

Además de las víctimas que recibieron disparos, Chou fue acusado de intentar matar a otras 44 personas que se encontraban en la iglesia en ese momento.

“Chou supuestamente actuó debido al origen nacional y la religión de las víctimas, e intencionalmente obstruyó el ejercicio religioso de las víctimas”, dijo el Departamento de Justicia.

Los cargos incluyen 45 cargos de obstruir el libre ejercicio de creencias religiosas por la fuerza, 45 cargos de violar la Ley de Prevención de Crímenes de Odio de Matthew Shepard y James Byrd Jr. al atacar a las víctimas debido a su origen nacional taiwanés real o percibido y fe presbiteriana, seis cargos de usar un arma de fuego durante la comisión de un delito de violencia, un cargo de intentar dañar o destruir un edificio utilizado en el comercio interestatal por medio de fuego y explosivos, y un cargo de portar explosivos durante la comisión de un delito grave federal.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

