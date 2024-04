Preocupación tras serie de ataques en menos de una semana en el Metro de Los Ángeles

Una serie de tres ataques en menos de una semana en el sistema de transporte público del condado de Los Ángeles ha generado preocupación entre conductores y usuarios, mientras las autoridades aseguran estar trabajando en una solución inmediata para mejorar la seguridad en el servicio de Metro.

No solo los pasajeros de Metro han reaccionado consternados ante esta ola de ataques recientes. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también presidenta del Metro, afirmó que incidentes violentos como el ocurrido en Willowbrook no serán tolerados, y anunció que redoblarán esfuerzos con más agentes de seguridad.

Uno de estos ataques fue captado en video.

En medio de gritos, se escucha al conductor pidiendo disculpas al agresor segundos antes de ser brutalmente apuñalado, como se muestra en impactantes imágenes captadas en Willowbrook.

"Help me… help me", se escucha al conductor gritar, mientras varios pasajeros observan atónitos la escena.

A pesar de la súplica del conductor, los pasajeros no intervinieron, señaló un televidente que compartió el video del ataque ocurrido en la línea 53 de Metro la noche del sábado pasado en la intersección de la calle 119 y la avenida Wilmington en Willowbrook. El conductor ya fue dado de alta del hospital, según informó Metro.

La Oficina del Sheriff divulgó la fotografía del presunto atacante, quien se presume estaba bajo la influencia de drogas y comenzó a gritarle al conductor durante el trayecto. Se describe al agresor como un hombre de unos 30 años, aproximadamente 5 pies 5 pulgadas de estatura, con un peso de unas 185 libras, bigote, y vestía una chaqueta y gorro azules, además de llevar una mochila negra. Se cree que podría tener problemas de salud mental.

El sindicato de conductores que representa a cinco mil operadores reaccionó ante el ataque, expresando su preocupación por el creciente nivel de violencia en el sistema de transporte público.

"Y ahora está empeorando en todos lados, ya no solo son incidentes aislados en buses y trenes, son en cualquier lugar", dijo John Ellis, director del sindicato de conductores de Metro SMART-TD GO875.

En menos de una semana, tres personas han sido violentamente atacadas desde el sábado, dos de ellas conductores. En Silverlake el 13 de abril, una pelea entre dos pasajeros terminó con el apuñalamiento de uno de ellos. El ataque más reciente ocurrió el miércoles en Santa Mónica, donde un hombre pateó la puerta del autobús y agredió al conductor.

Ante la creciente violencia, algunos usuarios están tomando medidas preventivas, como llevar aerosoles de defensa personal.

La junta directiva de Metro lamentó los ataques en la reunión del jueves y aseguró que ya han aumentado la seguridad en el sistema de transporte público. La supervisora Janice Hahn destacó la importancia de la seguridad de los conductores de autobuses y anunció la instalación de barricadas más seguras en los autobuses en los próximos meses.

Rosa Juárez, quien prefiere pagar viajes compartidos en lugar de usar Metro, expresó su preocupación por la seguridad en el transporte público.

"A veces prefiero pagar más que subirme en el autobús y que pase algún incidente o algo así", dijo.

El sindicato de conductores espera que todas las barreras de protección estén instaladas en los autobuses para fines de este año, mientras que Metro asegura que el crimen en el sistema de transporte público se redujo en un 18% en el último año.