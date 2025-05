Preocupación por descenso de contendores con mercancía que llegan al puerto de San Pedro

El impacto de los aranceles ya comienza a verse especialmente en muchas de las importaciones que llegan al complejo portuario de San Pedro Bay, que comprende los puertos de Long Beach y Los Ángeles, donde ya empezaron a ver menos la llegada de contenedores con productos importados.

Lentamente, los buques de carga han dejado de llegar a los puertos de Long Beach y Los Ángeles.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Esta semana esperábamos 17 buques que llegan al puerto de Long Beach, ahora en la mañana me dicen que nada más tenemos tres”, dijo Mario Cordero, director ejecutivo del Puerto de Long Beach.

En el complejo portuario de San Pedro, ya se reportó un descenso del 40% en la llegada de contenedores con mercancía entre el 4 y el 10 de mayo, lo que preocupa a Helena Andrade, ya que ella y su esposo son camioneros y la economía de su familia depende de la actividad en los puertos.

“Si los barcos no van a estar viniendo, no va a haber ninguna carga, no va a haber ningún trabajo para nosotros, totalmente no vamos a trabajar, vamos a perder nuestros trabajos”, dijo Andrade.

Los restaurantes a donde regularmente llegan los trabajadores del puerto ya sienten las consecuencias.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Se ha afectado bastante, ya no viene mucha gente como venía antes y es que, aunque la implementación de aranceles entró en vigor el pasado abril, apenas se está viendo la repercusión", dijo Rafael Arias, quien trabaja en el restaurante de Berth 55 Seafood.

“Que una empresa traiga encargo y está pagando 145% en costo, así que la carga ahorita está en China y se va a quedar ahí porque no van a mandar la carga aquí”, dijo Cordero.

Por lo que dice, muy pronto habrá menos de estos productos en los anaqueles de las tiendas, tal como se vio durante la pandemia.

“La carga viene en preparación para los costos de las familias que van a comprar para regresar a la escuela y preparar para las fiestas, “Thanksgiving”, Navidad y esos productos vienen de Asia, de China, en julio y agosto.

Aun así, el presidente Donald Trump mantiene su posición frente a los aranceles, así lo dijo en una entrevista transmitida ayer por el programa Meet the Press de la cadena NBC.

Estábamos perdiendo miles de millones de dólares con China, ahora no estamos haciendo negocios con China, por lo que nos estamos ahorrando miles de millones de dólares, señaló el presidente.

Durante su entrevista, el presidente también recordó que quien manufactura en el país no paga aranceles, haciendo hincapié en el propósito de impulsar la producción nacional, pero quienes dependen del puerto no pierden la esperanza en que esta guerra comercial termine lo antes posible.