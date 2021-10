Premiado productor musical hispano cumple el sueño americano

Celebrando el Mes de la Herencia Hispana, tuvimos el honor de hablar con el destacado y premiado productor musical Humberto Gatica sobre su trayectoria y el triunfo del sueño americano.

Gatica ha sido un instrumento clave en la industria de la música. Cuenta con 17 Grammys, dos de ellos son "Thriller" y "Bad" de Michael Jackson. La canción icónica de “My Heart Will Go On” es otro de sus fenomenales logros. Cantantes como Mariah Carey, Michael Bublé, Josh Groban, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Gloria Trevi, Laura Pausini, Ariana Grande y Selena Gómez muestran su influencia hasta el día de hoy dentro de la música.

Es por eso que él forma parte del orgullo Hispano en Estados Unidos durante el Mes de la Herencia Hispana.

Gatica nació en Chile y llegó a los Estados Unidos muy joven, con un sueño y con una visión.

El productor chileno ha dejado una huella inmortal con sus grandes éxitos en Estados Unidos, México, Latinoamérica y el mundo. Sus éxitos forman parte de nuestra cultura hispana y global.

Ahora Gatica se une junto a la organización Expo Compositores Foundation para traer diversos proyectos enfocados en mejorar y ampliar las oportunidades para la comunidad creativa y artística local de Los Ángeles.

¿Cuál es uno de tus secretos para obtener lo mejor de cada artista?

Yo pienso que mi secreto, si es que se puede describir como un secreto, es darle al artista todo el respeto que se merece y ganarme la confianza del artista. Uno tiene que provocarle en una forma sana para que salga su talento, y buscar exactamente y saber lo que quieres extraer de ese artista. Y que ellos se den cuenta del resultado. Eso es mi misión, extraerte lo mejor que pueda de ti y buscar maneras de sacar cosas que ni el artista puede. Hay que extraer la expresión de un tema.

¿Qué haces cuando le tienes que decir a un artista que tienen que hacer el proyecto de nuevo o que puede ser mejor?

Un ejemplo de esto fue cuando trabaje con Andrea Bocelli. Hubo un momento en el cual yo le dije 'témenos que hacerlo de nuevo. Y él me dice, para mí está bien'. Entonces cómo se defiende uno cuando una persona de ese carácter o una persona como Bárbara Streisand, y le tienes que decir, bueno pues, puede hacer mejor. Siempre hay que usar ese "charm Latino” y buscar una manera de hacer las cosas psicológicamente con humor y mucho respeto y cariño.

¿Cómo empezó tu sueño de venir a los Estados Unidos?

Yo vine a los Estados Unidos cuando yo tenía 17 años aproximadamente. Me vine solo, tenía suficiente dinero para volar de Santiago, de Chile a México y de allí tomé un autobús que demoró tres días para llegar a la frontera de Tijuana. Yo no sé cómo mi madre sobrevivió eso, porque no tenía ni la mínima idea de donde yo estaba. Mi sueño era llegar a los Estados Unidos y trabajar. Trabajar en dólares para poder juntar suficiente dinero para traer a mi madre y a mi hermano menor. Mi padre falleció cuando yo tenía nueve años. Un día después del colegio, yo le dije a mi primo, vámonos, y lo hicimos. No teníamos nada de dinero, pero lo conseguimos, y así se hizo. Este país me dio una gran oportunidad.

¿Soñaste alguna vez de que lograrías tener tanto impacto en la música?

No, no fue hasta que entre a un estudio de grabación. Allí fue donde vi mi futuro, toda mi vida, todo una carera. Siempre he sido una persona positiva. Y se me abrieron muchas puertas, y en verdad yo he atribuido a muchas cosas bastante grandes. Poder llegar y sumergirme en este mercado, y trabajar con artistas que muchos personajes solamente sueñan es increíble. Esto lo digo con mucha humildad, tengo 17 Grammys, y los veo en mi casa y digo wow, pero yo soy el mismo. Yo soy humilde. Me siento igual de contento en estar en el estudio de un amigo, que estar en los Estudios de Abbey Road, o en estudios en Nueva York, Holanda o en todas partes del mundo. Me siento feliz haciendo música.

¿Qué te motivo a ser parte de la organización Expo Compositores Foundation y donar tu tiempo y ayudar a otros que también quieren triunfar en esta industria?

Yo pienso que es una organización extraordinaria, que se merece existir, porque hay mucha gente con talento, pero no saben qué hacer. No saben como se le puede guiar y dirigir. Si hay talento tiene que ser reconocido y se merece una oportunidad. Entonces uno busca maneras de dar y contribuir y compartir. Yo que tengo tantas experiencias, y el talento que Dios me ha dado. Estoy orgulloso de ser parte de esta organización. Ojalá y se pueda seguir agregando personajes a esta fundación para que también puedan contribuir y darle más profundidad.