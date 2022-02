Precios de la gasolina se disparan en el sur de California tras invasión de Rusia a Ucrania

El precio promedio de un galón de gasolina regular de autoservicio en el condado de Los Ángeles subió el jueves a su décimo octavo récord en 21 días.

El precio aumentó 2,6 centavos a 4.822 dólares, su mayor aumento diario desde el 2 de febrero, cuando subió 2,8 centavos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El precio promedio ha aumentado 21 veces en 24 días, subiendo 15,1 centavos, incluidos nueve décimos de centavo el miércoles, según cifras de la AAA y el Servicio de Información del Precio del Petróleo. Es 4,1 centavos más que hace una semana, 15 centavos más que hace un mes y $1,141 más que hace un año.

El precio promedio del Condado de Orange estableció su récord número 17 desde el 3 de febrero, aumentando 2,5 centavos a $4.802. Ha aumentado 12 de los últimos 14 días, aumentando 8 centavos, incluidos 1,2 centavos el miércoles.

El precio promedio del condado de Orange es 4,4 centavos más que hace una semana, 15,2 centavos más que hace un mes y $1,13 más que hace un año.

El aumento diario fue el mayor desde un aumento de 3,2 centavos el 2 de febrero.

En el condado de Riverside aumentó el precio 3 centavos para ubicarse en un precio de $4.74. Mientras que en San Diego, el aumento fue de 4 centavos para un precio de $4.78, según cifras de Auto Club.

Se esperan implicaciones de gran alcance para los mercados energéticos a partir del ataque de Rusia a Ucrania esta semana. Rusia es el segundo mayor productor mundial de gas natural y una de las naciones productoras de petróleo más grandes del mundo.

Los precios del petróleo aumentaron el jueves después de la invasión.

Los precios de la gasolina en EEUU han aumentado alrededor de un 6% durante el último mes, pero han subido alrededor de un 33% respecto al año anterior, según AAA.

“Hemos tenido cerca de un año de tasas de inflación altísimas y precios más altos de la gasolina que no se pueden atribuir a la política exterior”, dijo a Associated Press William Galston, investigador principal en estudios de gobernabilidad en la Institución Brookings. "Y en estas, en estas circunstancias, no me queda claro si sería creíble un esfuerzo total para cambiar el enfoque de la inflación a las acciones rusas".

“La escalada de las tensiones hacia una guerra total ha hecho subir los precios del crudo Brent por encima de los 100 dólares el barril y, si esa tendencia continúa, podríamos ver que los precios de la gasolina empiezan a subir más rápidamente”, dijo Doug Shupe, portavoz de Auto Club en un comunicado.

“Además, el informe de información energética de EE. UU. de esta semana indica que los suministros de gasolina de la costa oeste están en sus niveles más bajos de 2022, lo que también podría aumentar la presión al alza de los precios”.

Ante la subida de precios de la gasolina, Auto Club recomienda a los conductores algunas medidas para hacer rendir el combustible, entre ellas:

• Asegúrese de que sus llantas estén correctamente mantenidas e infladas al nivel correcto.

• Mantenga su automóvil de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El servicio regular asegurará una economía de combustible óptima.

• Evite las arrancadas “rápidas” y las aceleraciones bruscas. Estas acciones aumentan considerablemente el consumo de combustible.

• Disminuya la velocidad y conduzca al límite de velocidad

• Use el control de crucero en la carretera para ayudar a mantener una velocidad constante y ahorrar combustible.

• Minimice el uso del aire acondicionado.

• Quite los artículos innecesarios y voluminosos de su automóvil.

• Minimice el uso de portaequipajes en el techo y retire los portaequipajes especiales cuando no estén en uso.