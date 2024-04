Venden dos boletos de Powerball por un valor de $1,6 millones en el sur de California

Lo que debes saber La Lotería de California informó que dos boletos vendidos en San Dimas y Oxnard acertaron 5 de 6 números.

¡El premio mayor del Powerball sigue creciendo!

Nadie igualó las cifras del miércoles por la noche, sin embargo, se vendieron dos entradas por valor de 1,6 millones de dólares en dos lugares del sur de California.

La Lotería de California informó que dos boletos vendidos en San Dimas y Oxnard acertaron 5 de 6 números.

Los expertos tienen tips para que la suerte esté de tu lado.

Uno de los boletos se compró en la tienda Albertson’s en San Dimas ubicada en 220 E. Bonita Avenue. El otro boleto ganador se vendió en Oxnard Shore Bottle Shop en 1035 Harbor Boulevard.

Los números ganadores son 11,38, 41, 62, 65 y 15.

El próximo sorteo de Powerball tendrá lugar el sábado 6 de abril y ahora se estima en 1.230 millones de dólares. El ganador de este premio mayor tendrá la opción de elegir la suma global de $595,1 millones o 30 pagos anuales.

El premio mayor, que ahora se ubica como el octavo mayor en la historia de la lotería estadounidense, ha estado creciendo durante más de tres meses, lo que refleja las altas probabilidades de 1 entre 292,2 millones de ganar el premio mayor.

El premio mayor del miércoles fue el cuarto más grande en la historia del juego Powerball, que comenzó en 1992. Ha habido cinco premios mayores para el juego Mega Millions, que comenzó en 1996 como The Big Game y recibió el nuevo nombre Mega Millions en 2002.

El juego Powerball se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.