Posponen lectura de cargos contra entrenador sopechoso de matar a niño de 13 años en Oxnard

Por segunda vez posponen la lectura de cargos contra Mario García Aquino, el entrenador de fútbol sospechoso de asesinar a un adolescente el mes pasado y cuyo cuerpo fue encontrado en Oxnard.

La madre de Óscar Omar Hernández fue vista este miércoles saliendo de la Corte Criminal de Los Ángeles.

“Mi hijo no va a volver nunca. Y esto me duele el alma, me duele el corazón”, dijo Gladys Bautista.

Su hijo de 13 años fue asesinado el pasado 28 de marzo, y ahora solo espera que haga justicia.

“He perdido a mi hijo y nunca lo voy a volver a ver y solo pido que le pongan todo el peso de la ley”, agregó Bautista.

La jueza a cargo del caso, no permitió que se grabara el rostro de García Aquino, quien atendió la audiencia, y en su representación, el abogado defensor pidió más tiempo para la lectura de cargos, dado que solo ayer recibió de la fiscalía, nuevos archivos con datos sobre la investigación y necesitan revisarlos. A pesar de que la fiscalía se mostró rehacía a que se aplace la audiencia. La jueza la pospuso para el próximo 18 de junio.

Según informó este miércoles el médico forense, hasta ahora no se ha concluido la autopsia, por lo que todavía se desconoce la causa de muerte de Hernández.

El caso de Óscar Omar se suma a otros dos por los que García Aquino, actualmente enfrenta cargos de abuso sexual contra un joven de 16 años en el 2024 y de otro menor en el 2022. Y las autoridades creen que puede haber más víctimas

“Este individuo está enfrentando cargos muy serios y la opción para el fiscal es cárcel de por vida o la pena de muerte”, dijo Luis Carrillo, abogado de la familia de Óscar Omar Hernández.

El abogado de la familia dice que busca que García Aquino pague sus crímenes con todo el peso de la ley. También dice que hay otros organismos indirectamente responsables de la muerte de Óscar Omar y, una vez determine cuáles, planea entablar una demanda civil a en su contra.

“¿Quién lo autorizó a estar cerca de los niños, cuál supervisor, cuál entidad, cuál liga de fútbol, cuál ciudad, cuál condado? Entonces tenemos mucho trabajo por delante para averiguar todos estos detalles”, dijo Carrillo.

Mientras tanto, esta madre solo tiene una pregunta

“¿Por qué me mataste a mi hijo, solamente me dejaste sufriendo? Le pido a todas las madres que cuiden a sus hijos, porque lo que yo estoy sufriendo es tristísimo y duro”, dijo Bautista.

Lo que se sabe del caso

Óscar Omar Hernández, estudiante de la Escuela Magnet Sun Valley del Valle de San Fernando, fue reportado como desaparecido el 30 de marzo por su familia.

Sus padres afirmaron que Oscar tomó un tren a la comunidad desértica de Lancaster durante ese fin de semana para visitar a un conocido y realizar trabajos ocasionales a cambio de dinero, pero nunca regresó a casa.

El padre de Óscar dijo a Telemundo 52 Los Ángeles que él le dio permiso para que fuera a visitar al conocido, pero que el sábado el menor presuntamente regresó de su visita a North Hollywood y que el conocido les dijo que lo había dejado cerca de la estación del Metrolink sobre las calles Sherman Way y Vanowen.

“Él nos dio las direcciones de dónde había dejado a mi hijo, pero siempre había sospechas de que no lo había dejado allí en el lugar”, dijo Óscar Daniel Hernández, padre de la víctima.

La tarde del sábado, afirmó el hermano, Óscar le mandó un mensaje de texto, diciéndole que iba a una fiesta y desde entonces estuvo desaparecido por cinco días. Su familia relata que trató de localizarlo distribuyendo volantes, pero la tarde del miércoles la policía encontró su cuerpo cerca de una playa en Oxnard.

“Justicia, les pido que hagan justicia con mi niño”, dijo Glady’s Bautista, madre de Óscar Omar.

Según la policía de Los Ángeles, recibieron el reporte de la desaparición del menor el domingo 30 de marzo.

El miércoles, el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles anunciaron que estaban investigando el hallazgo del cuerpo en Oxnard, una comunidad del condado de Ventura a unas 80 millas al suroeste de Lancaster, que, según las autoridades, coincidía con la descripción del niño desaparecido de 13 años. El cuerpo fue encontrado en una zanja junto a una carretera en la zona de North Harbor Boulevard y West Gonzalez Road, cerca de la playa estatal McGrath y el río Santa Clara.

La oficina de Médico Forense del condado de Ventura confirmó días después que los restos encontrados en Oxnard pertenecen al menor de 13 años, Óscar Omar Hernández. Aún investigan la causa de su muerte.