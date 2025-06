Posibles ladrones de cobre causan interrupción de servicio de Spectrum en Los Ángeles

Según la compañía, se ofreció una recompensa de $25,000 en relación con una interrupción de internet causada por un acto de vandalismo el domingo que afectó a miles de clientes de Spectrum en Los Ángeles.

El servicio se restableció para la mayoría de los clientes el domingo y para todos los clientes el lunes por la mañana después de que vándalos cortaran las líneas en varios puntos de la comunidad de Van Nuys, al oeste del Valle de San Fernando. El delito pareció ser un intento fallido de robar cable de cobre, pero las líneas no contienen el metal precioso que los ladrones buscan para revender.

"Los actos de vandalismo en la red se han convertido en un problema que afecta a toda la industria de las telecomunicaciones, no solo a Spectrum, en gran medida debido al aumento en el precio de los metales preciosos", declaró Spectrum en un comunicado el domingo. Estos actos de vandalismo no solo constituyen un delito, sino que también afectan a nuestros clientes, negocios locales y, potencialmente, a los servicios de emergencia. Las líneas de fibra óptica de Spectrum no contienen cobre.

Fotos proporcionadas por Spectrum mostraban líneas cortadas en el suelo a un lado de la carretera.

No se reportaron arrestos el lunes por la mañana. La compañía afirmó estar trabajando con el Departamento de Policía de Los Ángeles y ofreció una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca a un arresto.

El portavoz de Spectrum, Dennis Johnson, afirmó que la compañía otorgará créditos a los clientes afectados por la interrupción. El crédito por un día completo aparecerá en la próxima factura y no se requirió que los clientes hicieran nada.

"Contratamos personal adicional para realizar las reparaciones lo más rápido posible y terminamos de restablecer el servicio esta mañana", declaró Johnson el lunes. "Agradecemos a nuestros clientes afectados por su paciencia y les otorgamos un crédito por un día completo".

Se solicitó a cualquier persona con información que se comunicara con Spectrum al 833-404-TIPS(8477) o con la policía local.

Se registraron alrededor de 6,000 incidentes de robo de cobre durante la segunda mitad de 2024 en todo el país, y aproximadamente un tercio de los casos se produjeron en California, según datos de la oficina del Fiscal General Rob Bonta.

El puente de la Sexta Calle de Los Ángeles fue blanco recurrente de ladrones que robaron kilómetros de cableado de cobre que alimenta su sistema de iluminación LED. En otro caso de gran repercusión, se sustrajeron piezas metálicas de una propiedad de Caltrans, lo que causó pérdidas de $150,000 en la ciudad.