Porto’s Bakery abre sucursal en Northridge

Muy a menudo, cuando se estrena un nuevo restaurante, podemos decir, con certeza, que nunca antes habíamos estado dentro del edificio de este restaurante.

Esto definitivamente sucede cuando el negocio se muda a una estructura recién construida, por supuesto, pero esto ocurre incluso con los espacios existentes.

Pero muchos residentes del sur de California han visitado el antiguo Sears Auto Center en el Northridge Fashion Center a lo largo de los años, para revisar su automóvil, comprar algunas llantas o tal vez buscar un cambio de aceite.

El centro cerró, parte de un cierre más grande de los centros de automóviles dirigido por Sears, pero el edificio espacioso y aireado permaneció en su lugar.

Pero, a partir del 12 de abril de 2022, los fanáticos de las icónicas albóndigas de papa, los abundantes sándwiches cubanos, las empanadas de pollo, los rollos de queso y el famoso pastel Milk'N Berries podrán visitar el colosal edificio, todo para abastecerse de sus sabrosos y dulces favoritos.

Para la más reciente tienda de Porto's Bakery & Café, la sexta en la familia Porto, hizo su tan esperado debut en Northridge en un brillante y fresco martes de primavera.

"Desde el momento en que decidimos llamar a esta increíble comunidad nuestro nuevo hogar, supimos que esta ubicación sería especial", dijo la compañía en su página de Instagram.

Una publicación separada celebró el hecho de que la compañía, un elemento básico de la escena de panadería y sándwiches de la región, ha "... estado horneando desde 1960", un tributo continuo al legado de la fundadora Rosa Porto, quien abrió su primera panadería local. en Silver Lake en 1976.

La última incorporación a la querida cadena de restaurantes se encuentra en la parte sur del Northridge Fashion Center, cerca de la intersección de la Calle Nordhoff y la Avenida Tampa.

Una amplia cantidad de asientos al aire libre está disponible en la nueva ubicación, en caso de que desee tomar una deliciosa limonada y disfrutar de un strudel de guayaba y queso mientras toma el sol.

Mientras los fanáticos de Porto han estado esperando la apertura de Northridge, otros cinco lugares, incluidos restaurantes en Glendale, Burbank, Downey, Buena Park y West Covina, han seguido creando los clásicos, día tras día, desde postres decadentes hasta pasteles de carne.

Porto's es bien conocido por unirse al esfuerzo de recaudar fondos, durante todo el mes de marzo, para Children's Hospital Los Angeles.

El Bake at Home de la compañía también se convirtió en un pilar durante la pandemia, y los fanáticos ordenaron bolas de papa con mariscos de temporada (una oferta de temporada) y croquetas de pollo para disfrutar en casa.

