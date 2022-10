‘Tenía un gran corazón’: comunidad recuerda a joven que murió en accidente de Porter Ranch

Los miembros de la comunidad realizaron una vigilia el domingo por la noche por Magnus Joseph Robinson, el joven de 16 años que murió en un choque frontal en Porter Ranch.

“Era una persona muy divertida. Era una persona muy generosa, era divertido, siempre ayudando a la gente, siempre un niño de gran corazón y definitivamente todos lo van a extrañar”, dijo Iván Narváez, tío de Robinson.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Narváez dijo que su sobrino era pasajero en este Honda CRV negro con cinco de sus amigos, regresando de un mirador en Porter Ranch.

Se informó que al menos tres vehículos estuvieron involucrados en la colisión, que incluyó a siete adultos y tres niños, con un joven de 17 años gravemente atrapado entre los escombros declarado muerto en la escena, dijo LAFD.

“Venían del lugar y en la bajada fue cuando perdieron el control del vehículo y eso es todo lo que tenemos ahorita”, dijo Narváez.

El conductor de 20 años, dice la policía, conducía a alta velocidad por el Bulevar Reseda y, por razones desconocidas, se cruzó con el tráfico que se aproximaba y chocó de frente contra un Toyota Venza, en donde viajaban un padre y sus dos hijos pequeños, y luego chocó contra un Volkswagen Jetta negro estacionado. Su ocupante era una mujer de 30 años.

Robinson quedó atrapado dentro del Honda CRV y declarado muerto en el lugar. Un niño de 14 años en ese vehículo fue llevado al hospital y luego murió.

La escena era caótica mientras los paramédicos se apresuraban a ayudar a los heridos. Según la policía, los ocupantes del Toyota Venza y el Volkswagen Jetta sufrieron heridas leves.

“Es algo muy difícil de procesar en este momento”, dijo el tío de la víctima.

Narváez, dice su sobrino, que se llamaba Joseph, fue a la preparatoria Panorama y tiene cuatro hermanos. Su familia está incrédula ante su muerte. Todas las personas en el Honda CRV viven en el vecindario, incluido el conductor.

“Realmente no quiero tocar el tema porque sé que el conductor también vive en este edificio, y no estoy muy seguro de cuál es su destino”, dijo Narváez.

Una juez ratificó la orden de permanecer en prisión sin derecho a fianza.

La policía dice que el conductor resultó herido en el accidente y cuando sea dado de alta del hospital enfrentará cargos criminales.

No se dio a conocer información sobre el niño de 14 años que murió en el accidente, pero la familia de Joseph dice que vive en el vecindario.

La familia de Joseph ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral con su nombre completo, Magnus Joseph Robinson.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.