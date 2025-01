Con los vientos disminuyendo y los bomberos consiguiendo un mejor control de algunos de los incendios que se han desatado en el condado de Los Ángeles en la última semana, algunos residentes deseosos de volver a casa no han podido hacerlo, incluso si los incendios han terminado en su vecindario.

Los residentes de Altadena y el oeste de Los Ángeles, inseguros de si sus casas siguen en pie, han estado ansiosos por volver a sus barrios y conocer el destino de sus propiedades. Funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron que aunque sienten empatía con los residentes evacuados que no han podido volver a casa, aseguran a los miembros de la comunidad afectados que es por su seguridad.

"Todavía estamos en medio de esto sin un final a la vista", dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

Brotes de incendio

Según la Jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, las zonas incendiadas aún no están limpias. Dijo que los equipos se han encontrado con llamaradas durante su respuesta, por lo que las condiciones peligrosas si los residentes fueran a regresar.

"Las órdenes de evacuación y las advertencias siguen en vigor", dijo Crowley. "Sé que esto es increíblemente frustrante, pero me gustaría entender, me gustaría expresar y explicar el por qué. Por qué a nuestros residentes no se les permite volver a esa zona. Todavía hay incendios activos en la zona de Palisades, lo que la hace extremadamente peligrosa para el público."

La reportera de NBC4 Annette Arreola, que ha visto de primera mano los daños creados por el incendio Eaton en Altadena, dijo que ella misma ha visto puntos calientes.

"Todavía tenemos los toques de queda en vigor desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Quieren las carreteras despejadas porque tenemos brotes", dijo.

Servicios públicos caídos

Aparte de las llamaradas, los servicios públicos caídos están creando condiciones peligrosas en las zonas afectadas por el fuego.

"Sólo voy a decir esto: al conducir por algunas de estas zonas, parecen literalmente zonas de guerra", dijo Luna. "Hay postes de electricidad caídos, cables eléctricos, todavía hay algunos incendios latentes … Nos preocupamos, queremos que vuelvan a sus hogares, pero no podemos permitir que hasta que sea seguro para que lo hagan."

Crowley se hizo eco de la advertencia de Luna sobre los postes y servicios públicos caídos.

"No hay electricidad, no hay agua, hay líneas de gas rotas y tenemos estructuras inestables", dijo.

Durante la cobertura de Arreola, se vieron árboles derribados y al menos uno enredado en cables.

"Así que de nuevo, por qué no quieren que la gente conduzca por estas calles, precisamente esto de aquí", dijo en referencia al árbol. "Una situación muy peligrosa. Y por esas llamaradas. Necesitan bomberos, motores, camiones, necesitan acceso, acceso directo a la ladera".

Incluso en medio de las peligrosas circunstancias, los expertos ya están trabajando para restablecer los servicios en las zonas afectadas.

"La razón por la que están instando a la gente a permanecer por favor fuera de la ciudad - es por su propio bien", dijo Arreola. "No tienen servicio, hay camiones de Southern California Edison intentando reparar las líneas. Estamos viendo la compañía de gas también por aquí porque hay tantas líneas de gas rotas, postes de electricidad, líneas de servicios públicos, todo lo que puedas imaginar es hacia abajo. No hay agua corriente".

Búsquedas exhaustivas

Trágicamente, 16 personas murieron en el incendio de Palisades, en el oeste de Los Ángeles, y en el incendio de Eaton, en Altadena, y se ha confirmado la desaparición de otras, lo que ha dado lugar a sombrías operaciones en las comunidades afectadas.

"El departamento del sheriff, junto con nuestros socios de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, los bomberos del condado de Los Ángeles y los perros rastreadores de cadáveres iniciaron una operación que es básicamente una búsqueda en cuadrícula", dijo Luna. "Es una forma muy sistemática de hacerlo".

Una búsqueda en cuadrícula consiste en dividir las zonas afectadas por el incendio en una cuadrícula y buscar supervivientes o restos en cada cuadrado. Según Luna, los funcionarios han buscado a través de alrededor de 360 residencias en Altadena.

"Vamos a continuar todos los días hasta que lleguemos a través de toda esa zona", dijo Luna. "Vamos a hacer lo mismo en Malibú, en la zona de Lost Hill".

Qué hacer al volver a casa

Quienes hayan recibido el visto bueno oficial de las autoridades para regresar a sus barrios deben tener en cuenta varias cosas para su salud.

Para su bienestar, los residentes deben llevar ropa protectora, inspeccionar sus alrededores y evitar los peligros que puedan encontrar.

Puedes ver más detalles sobre lo que debes hacer si vuelves a casa aquí.

