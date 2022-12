Por qué algunos vecindarios de Los Ángeles están a oscuras

Lo que debes saber El equipo de investigación de NBC4, I-Team, condujo por las calles nocturnas de Los Ángeles y vio bombillas apagadas en todas partes. Le preguntaron a la ciudad cuántos hay. La respuesta: al menos 7,000.

La mayoría de las interrupciones se deben al robo de cables de cobre.

La ciudad carece del presupuesto para reparar por completo los apagones.

Era de noche cuando Robert escuchó sonar la alarma de su camioneta. Caminó hacia la ventana de su casa en North Hollywood y vio a unos ladrones que intentaban robar el convertidor catalítico de su camioneta que estaba estacionada en la calle.

Robert, que no quiso usar su apellido, le dijo al equipo de investigación de NBC4, I-Team, qué culpa en parte a su calle oscura por el delito. Dice que las luces de su calle han estado apagadas durante más de un año, lo que cree que es una invitación abierta al crimen.

“En un momento dado me rendí. No pensé que iba a ser reparado”, dijo.

Robert y su vecina, Ginny Seiden, dijeron que han informado repetidamente de las bombillas apagadas a la ciudad. Seiden dijo que es un problema de seguridad; ella no saldrá por la noche.

“Realmente dependo de las luces porque tengo poca visión y tengo 80 años, por lo que las luces fueron una precaución de seguridad extrema para mí”, dijo.

A quince millas de distancia, en Northridge, los vecinos también se acercaron al I-Team para quejarse de los apagones en su calle. Dicen que las luces de sus calles han estado apagadas durante casi dos años.

Joe Kozul dijo que le preocupan los estudiantes universitarios cercanos que caminan por las calles oscuras de noche. Pero dijo que cuando llama a la ciudad, no recibe ninguna acción.

"No recibimos nada más que, 'Lo estamos investigando y estamos trabajando en ello'", dijo.

El I-Team condujo por las calles nocturnas de Los Ángeles y vio apagones en todas partes. Le preguntamos a la ciudad cuántos hay. La respuesta: al menos 7,000.

Miguel Sangalang, quien dirige la Oficina de Alumbrado Público, tiene el trabajo de mantener las luces encendidas. Le dijo al I-Team que su trabajo no es tan fácil como solía ser.

Dijo que hace unos años un corte de luz en la calle implicó reemplazar una bombilla quemada. Pero ahora, las bombillas apagadas cubren calles enteras.

Eso es porque la gente está entrando por la fuerza en las cajas de acceso en la acera para robar y luego vender el cable de cobre que se usa para mantener las luces encendidas.

“Lo que está sucediendo ahora es más parecido a tener que volver a cablear su casa. Es un gran gasto de capital”, dijo Sangalang.

Sangalang dijo que la ciudad está trabajando para arreglar y sellar los puntos de acceso, pero no tiene el presupuesto para arreglarlo todo. Así que sus 150 trabajadores de campo abordan lo que pueden.

“Tomamos cemento, tomamos soldadores, tomamos acero, los envolvemos alrededor de cualquiera de los orificios para las manos, vertemos concreto, tratamos de construir el castillo más grande que podamos, protegemos las luces por todas partes”, dijo Sangalang.

Sangalang admite que tomará un tiempo, probablemente años, reparar todas las interrupciones. Y mientras los residentes esperan, es probable que se apaguen más luces.

Esta no es una noticia que los residentes quieran escuchar.

“Es algo trágico porque la iluminación es lo que nos brinda comodidad y seguridad”, dijo Kozul.

Mientras tanto, Sangalang insta a los residentes a informar las interrupciones a través de la aplicación MYLA311. Así es cómo funciona:

Descargue la aplicación MYLA311 .

. Haga clic en " Crear una solicitud de servicio " (Create a Service Request) e informe el problema en "Problemas y reparaciones" (Problems & Repairs). Asegúrese de detallar la ubicación y cuántas luces están apagadas.

" (Create a Service Request) e informe el problema en "Problemas y reparaciones" (Problems & Repairs). Asegúrese de detallar la ubicación y cuántas luces están apagadas. Si ve que se está produciendo activamente un robo de cables de cobre, repórtelo a LAPD llamando al 911.

