Por el mal tiempo: cierra megacentro de Disneylandia tras escasez de vacunas

Tormentas invernales en la costa este han retrasado la entrega de vacunas de COVID-19, forzando el cierre del sitio de vacunación en Disneyland en el condado de Orange el viernes hasta al menos el lunes.

También informan sobre el retraso de la apertura de otro nuevo punto de distribución en el Centro de Convenciones de Anaheim, que estaba programado para abrir el miércoles.

Se suponía que iban a llegar las vacunas Moderna, pero no se pudo debido a las tormentas de invierno en Michigan y Massachusetts, donde se envía la medicina, dijo Frank Kim, dijo el director ejecutivo del condado de Orange.

“También está afectando a otros condados”, dijo Kim.

El sitio de Disney utiliza principalmente la vacuna Moderna y después del 24 de febrero, se administrará la vacuna Pfizer. La vacuna Moderna se utilizará en el Centro de Convenciones de Anaheim.

Hasta el momento, el déficit de vacunas no ha afectado a los sitios en el colegio de Santa Ana y la Universidad Soka, porque allí se utilizan las vacunas Pfizer, y el jueves llegó un cargamento de vacunas, dijo Kim.

“Tenemos suficiente Pfizer para este fin de semana”, dijo Kim.

“Nos han dicho que (otro envío de Moderna) puede llegar en algún momento la próxima semana, pero es difícil predecir el clima”, señaló Kim.

Existe cierta preocupación de que el mal tiempo en el este podría afectar la entrega de vacunas Pfizer también, dijo Kim.

“Cuando no recibimos la vacuna (Moderna) el martes, esperábamos tomar prestada la vacuna '', pero no pudo encontrar a nadie con dosis para prestar, dijo Kim. “Cuando no estaba disponible para pedir prestado, tuvimos que tomar la decisión de cerrar”.

Kim dijo que el estado requiere que los condados dispensen las vacunas lo antes posible, por lo que cualquier interrupción en la entrega afectará al suministro, Dijo Kim.

“Estamos operando con márgenes reducidos en términos de inventario de vacunas”, dijo Kim.

Los funcionarios del condado tienen suficiente para las vacunas de refuerzo Moderna que serán dispensados a través de las clínicas móviles, dijo Kim.

Cualquiera que deba recibir una vacuna de refuerzo no debe preocuparse por llegar un poco tarde, dijo Kim. Los fabricantes dicen que se puede administrar una inyección de refuerzo hasta seis semanas tarde y seguir siendo eficaz, dijo el doctor Clayton Chau, jefe de salud del condado oficial y director de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, a los supervisores en una nota.

Mientras tanto, el condado continúa recibiendo buenas noticias sobre el caso y tasas de positividad.

El condado informó el miércoles solo 166 nuevos casos de COVID-19, elevando el total acumulado a 243,329, pero también registró 27 muertes más, elevando el número de muertos a 3,644.

“Se siente como una anomalía, así que no lo sé '', dijo Kim sobre la baja de casos reportados el miércoles.

También dijo que el miércoles era el día que los funcionarios hubieran esperado para ver algún disparo en los casos de las reuniones del Super Bowl, pero el condado esquivo este aumento.

La HCA también registró 41 muertes más, aumentando el número de muertos a 3,685. Los informes de defunción están espaciados porque provienen de una variedad de fuentes y no siempre se registran inmediatamente.

La mayoría de las muertes ocurrieron en enero, lo que elevó el número de muertos en el mes más mortífero de la pandemia a 1,094. El número de muertos en diciembre fue de 860, y el resto fueron este mes, lo que eleva el número de muertes en febrero a 27.

De las muertes registradas el jueves, 10 fueron en un centro de enfermería especializada, elevando el total a 914 desde que comenzó la pandemia, y dos fueron residentes de instalaciones de vida asistida, subiendo un total de 408.

El día más mortífero de la pandemia en el condado de Orange fue el 5 de enero, cuando 64 personas fallecieron. El segundo más alto fue el 3 de enero, cuando murieron 62 personas.

Las hospitalizaciones, por su parte, continuaron su tendencia a la baja, con 663 pacientes que reciben tratamiento por el virus en los centros médicos del área, en comparación con 719 el miércoles, con el número en cuidados intensivos cayendo de 235 a 230.

El condado tiene el 14.9% de sus camas de UCI disponibles, así como el 58% de sus ventiladores, según la HCA.

La tasa diaria ajustada de casos del condado por cada 100,000 habitantes se redujo de 29.7 la semana pasada a 20.7 el martes, y la tasa de positividad de la prueba en un período de siete días promedio, con un rezago de siete días, cayó de 9.4% a 7.8%, que cumple con los criterios para el nivel rojo del plan de reapertura empresarial de cuatro niveles del estado, tasa de positividad cuartil de equidad en salud del condado, que mide los casos en las zonas más afectadas y más necesitadas del condado disminuyeron del 12.4% la semana pasada al 10.7%.

Los números para el marco de niveles codificados por colores del estado se actualizan los martes para pasar al nivel rojo menos restrictivo desde el nivel púrpura, el condado tiene que mejorar a 4 a 7 nuevos casos diarios por 100,000 y un 5% a 8% tasa de positividad con un cuartil de equidad en salud de 5.3% a 8%, y es necesario que el condado mantenga las métricas durante dos semanas consecutivas.

El nuevo sitio de distribución de vacunas en el colegio Santa Ana tiene como objetivo dispensar alrededor de 1,000 vacunas al día, y hasta 1,500 en última instancia, con un enfoque sobre los residentes de los “códigos postales más afectados por COVID-19 y principalmente en ciudades de Santa Ana, Garden Grove y Anaheim”, dijo Kim.

El número de reclusos infectados en las cárceles del condado se mantuvo en 13 con uno hospitalizado y funcionarios están esperando los resultados de 27 pruebas.

Los abogados del condado en una audiencia judicial el martes dijeron que 186 reclusos de 65 y mayores o que tienen condiciones de salud subyacentes, lo que los hace especialmente vulnerables a COVID-19, han sido vacunados. Otras 110 rechazaron la vacuna.