Un muerto en accidente entre grúa y una furgoneta en la autopista 71 en Pomona

Una persona murió y cuatro personas fueron hospitalizadas el lunes por la mañana tras un accidente que involucró una grúa de plataforma y una furgoneta en la autopista 71 en Pomona.

El accidente ocurrió el domingo, a las 10 p.m., en la autopista 71 en dirección sur en Rio Rancho Road en una zona de construcción.

El accidente involucró una grúa AAA que transportaba un automóvil y al menos otro vehículo. Los detalles sobre la identidad de la víctima que murió no estuvieron disponibles de inmediato.

Los detalles sobre las condiciones de las víctimas hospitalizadas no estuvieron disponibles de inmediato.

Se espera que ambos lados de la autopista permanezcan cerrados hasta las 9 a.m.

