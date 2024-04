Zoológico de Los Ángeles celebra la llegada de cinco polluelos de cóndor de California

El Zoológico de Los Ángeles anunció el lunes haber dado la bienvenida a las primeras cinco crías del cóndor de California, una especie en peligro crítico de extinción, lo que marca el exitoso inicio de la temporada de reproducción de 2024.

Los polluelos procedían de los huevos puestos en el zoológico a principios de enero. Tras la llegada de la primera cría el 1 de marzo, cuatro más nacieron un par de semanas después.

“Nuestras parejas de cóndores aquí están teniendo una temporada de puesta de huevos bastante épica hasta ahora, y aún no han terminado”, dijo Mike Clark, cuidador de cóndores del zoológico. “Estamos viendo una fertilidad excelente en los huevos producidos hasta ahora y esperamos de cuatro a cinco huevos más antes de que termine la temporada de puesta de 2024”.

Según el zoológico, hasta ahora se han logrado incubar con éxito un total de cinco huevos de cóndor de California. (Crédito: Zoológico de Los Ángeles)

Según el zoológico, hay 16 huevos adicionales esperando su eclosión.

Los polluelos de cóndor de California recién llegados fueron criados en el zoológico como parte del Programa de Recuperación del Cóndor de California, que cuenta con apoyo federal. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha estado trabajando con estados y grupos tribales desde que el cóndor de California fue clasificado como en peligro de extinción en 1967.

Los visitantes no pueden ver a los cóndores en el zoológico de Los Ángeles, pero regularmente se llevan a cabo programas que les permiten vislumbrar las aves.

Los visitantes también pueden ver a Hope, un cóndor de California que no puede ser liberado, en el World of Birds Show todos los días, a las 12 p.m., excepto los martes, según el zoológico.

El cóndor de California es considerado una de las aves voladoras más grandes del mundo.

En diciembre de 2023, había alrededor de 561 cóndores de California en el mundo. Se cree que 344 de ellos viven en estado salvaje, pero el recuento exacto se está volviendo cada vez más difícil debido a influencias como la contaminación por pesticidas y el consumo de microbasura en su entorno.

