Policía de Hawthorne bajo investigación tras arresto que dejó a un hombre parcialmente ciego

El Departamento de Policía de Hawthorne confirma que está investigando a uno de los suyos después de que un presunto arresto brusco pudo haber dejado ciego a un hombre de un ojo.

Rafael Salgado teme ser una carga familiar y no poder regresar a su trabajo en el Departamento de Transporte de UCLA. El 3 de mayo, sufrió una lesión en el ojo mientras estaba bajo custodia policial.

"Me empujó contra la pared donde había unos casilleros y una llave se me clavó en el ojo, se me metió en el ojo … me hizo una laceración en el interior del ojo", dijo Salgado.

El abogado de Salgado, Wesley Ouchi, presentó una demanda por daños y perjuicios contra la ciudad de Hawthorne, el jefe de policía, tres oficiales y dos carceleros, alegando agresión y violaciones de los derechos civiles.

Ouchi dice que el incidente fue captado por una cámara y que la policía le mostró el video.

"Cuando este oficial empujó a mi cliente de frente a los casilleros, una de las llaves que sobresalían le atravesó el párpado, le perforó y laceró todo el ojo, de un lado de la córnea al otro", explicó Ouchi.

La policía de Hawthorne no ha publicado el video al público, pero emitió una declaración:

"Estamos al tanto del accidente que ocurrió mientras el Sr. Salgado estaba bajo nuestra custodia, durante el cual sufrió una lesión en el ojo derecho. La ciudad se ha comunicado con el abogado del Sr. Salgado al respecto".

"Además, se inició una investigación administrativa sobre las circunstancias de este incidente. No podemos hacer más comentarios debido a un litigio pendiente".

Ouchi dice que esto no fue un accidente y que la policía tardó siete horas en llevar a Salgado al hospital correcto.

"No querían darme ninguna atención médica, se burlaban de mí, diciendo que estaba siendo un llorón. Yo dije 'no, me duele mucho'", destacó Salgado.

"Planeamos seguir adelante con una demanda federal de derechos civiles si este caso no se puede resolver con la ciudad", agregó Ouchi.

El padre soltero dice que quiere que los oficiales rindan cuentas, al igual que sus hijos.

"Simplemente no es justo. Deberían protegernos, no lastimarnos", dijo la hija de Salgado, Frances Salgado.

Salgado fue arrestado ese día por un delito menor de violencia doméstica y recibió una citación. Su abogado dice que el asunto recae en el fiscal de la ciudad, que suspendió la investigación.