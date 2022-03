Policía califica ataque contra tres miembros de la comunidad LGBTQ+ como crimen de odio

Tres personas de la comunidad LGBTQ+ denunciaron haber sido víctimas de un reprochable ataque, calificado por la policía como un crimen de odio. Esta tarde, las autoridades piden asistencia del público para atrapar a los agresores.



Con visibles lesiones físicas terminaron, Diamond González, su novio Ray Carabantes, y un amigo de ambos, luego de que a la salida de una fiesta para celebrar a la comunidad LGBTQ+ a las afueras de un bar en Pasadena, fueron atacados a golpes por un grupo de entre 8 y 10 hombres enmascarados.



En ese momento en que caí al suelo, pensé que me iba a morir, dijo González. Tanto así que fue hospitalizado. Las autoridades creen que se trató de un ataque bien planificado.

“Me golpearon muy duro. Me tumbaron al suelo”, dijo Carabantes, víctima de crimen de odio.



Además de las visibles marcas físicas, dicen estar traumatizados luego de los terribles momentos que vivieron el pasado viernes en la madrugada.



“Estábamos llorando todos, y él estaba sangrando”, añadió Carabantes.



Las víctimas ahora temen que de no ser atrapados, los atacantes vuelvan a hacer de las suyas.

“Tengo miedo de que tomen represalias o que intenten hacer otro ataque”, agregó una de las víctimas.



La policía de Pasadena, aunque según los agredidos no fueron suficientemente colaboradores al inicio, ya han catalogado el hecho como un crimen de odio y dicen están buscando a los responsables. Las fiestas LGBTQ+ continuarán en el mismo bar, tal vez la próxima semana, ya que el ataque no ensombrecerá su orgullo.



“Si vamos a regresar, porque no queremos que [los atacantes] se sientan que ellos ganaron”, dijo una de las víctimas.



Los jóvenes le dijeron a Telemundo 52 dicen creer que hay cámaras de negocios que grabaron el incidente.