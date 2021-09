Policía busca información sobre serie de agresiones sexuales en Long Beach

El miércoles, la policía buscaba víctimas adicionales de un hombre sospechoso de al menos ocho agresiones sexuales en Long Beach.

El primer incidente se reportó a las 5:38 p.m. el 30 de mayo cerca del área de la avenida Redondo y la calle Anaheim, y todas las siguientes baterías han tenido lugar a unas dos millas de la primera escena, según el Departamento de Policía de Long Beach.

Se reportaron incidentes subsecuentes el 29 de junio cerca de Third Street y Cherry Avenue, el 16 de agosto cerca de Temple Avenue y Fourth Street y otro ese día cerca de Orizaba Avenue y Fourth Street, el 30 de agosto cerca de Alamitos Avenue y East Broadway, el 3 de septiembre cerca de Alamitos Avenue y Third Street, el 12 de septiembre cerca de Alamitos Avenue y Second Street y el viernes en el área de Redondo Avenue y Fourth Street.

“Generalmente, los incidentes involucraron a mujeres adultas víctimas y ocurrieron mientras las víctimas caminaban solas”, según el LBPD.

“Durante varios de los incidentes, se informó que el sospechoso parecía estar trotando y, al pasar junto a la víctima, cometía una agresión sexual y huía de la zona a pie”.

La policía agregó que el hombre usó una patineta eléctrica en uno de los incidentes reportados.

El sospechoso fue descrito como un hombre negro de tez clara, entre 30 y 40 años, de 5 pies 10 pulgadas a 6 pies de altura, complexión delgada y atlética y un tatuaje no especificado en el cuello.

Durante los incidentes, se le vio con una cubierta facial negra, gorra ajustable negra o de color oscuro, camisas de manga larga de varios colores, pantalones de jogging negros o grises y zapatillas deportivas negras.

El sospechoso también podría estar conduciendo un sedán color plateado que fue visto estacionado cerca de las áreas donde ocurrieron algunos de los incidentes, según el LBPD.

Se pide a cualquier persona que pudiera haber sido víctima del hombre que llamara al Despacho de la Policía de LBPD al 562-435-6711.

Se pide a cualquier persona con información sobre el sospechoso que contacte al Departamento de Detectives de Delitos Sexuales del LBPD al 562-570-7368.

Se puede llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o enviar sugerencias anónimas en línea en lacrimestoppers.org.