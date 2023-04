Policía arresta al sospechoso de atropellar a un niño que perdió la pierna y envía un contundente mensaje

Después de que la policía arrestó a un motociclista buscado en relación con un accidente de atropello y fuga en Boyle Heights que le costó la pierna a un adolescente, los activistas instaron a los legisladores el jueves a fortalecer las leyes de seguridad vial.

Erwin Majano, un residente de Banning de 29 años, fue arrestado el martes durante una operación conjunta entre los departamentos de policía de Los Ángeles y Banning, dijo un detective de LAPD a NBCLA.

Una pista del público condujo al arresto.

“Puede pensar que está tratando de escapar de las consecuencias huyendo de la escena, pero como han demostrado estos héroes aquí detrás de mí, con la cooperación de los medios y nuestra comunidad, lo encontraremos”, dijo el subjefe Don Graham durante una conferencia de prensa el jueves.

Majano está acusado de golpear a Joshua Mora, de 13 años, cuando el adolescente cruzaba Whittier Boulevard el 30 de marzo en un cruce peatonal marcado.

“Eso dejó a Joshua y su familia lidiando con una vida de consecuencias”, dijo Graham.

La policía dijo que Joshua abrazó a los oficiales cuando le dijeron que se había realizado un arresto.

“Ya es suficiente, cuelga el teléfono. Desacelerar. Ese texto puede esperar... vale la vida de alguien. Vale la pena el miembro de alguien solo para reducir la velocidad un poco”, dijo Damian Kevitt de Streets Are For Everyone, quién también fue víctima de un atropello con fuga en 2013 y perdió una pierna.

Hizo un llamado a los legisladores para que controlen la “carnicería”.

También llamó a Los Ángeles la ciudad más letal de los EEUU con respecto a la "violencia de tráfico".

SAFE iba a realizar un lavado de autos benéfico el sábado en nombre de Joshua para ayudarlo con sus gastos médicos.

Los registros de la cárcel muestran que Majano estaba detenido con una fianza de $50,000. No quedó claro de inmediato si había contratado a un abogado que pudiera comentar en su nombre.

"Estaba en el medio, básicamente. Fue entonces cuando escuché que el motociclista se acercaba rápido. Traté de alejarme para que no me golpeara, y resultó que me cortó toda la pierna", dijo Joshua el martes.

Las personas en la escena lo ayudaron hasta que llegaron los paramédicos. El adolescente fue llevado a un hospital, donde se sometió a varias cirugías. Desafortunadamente, su pierna no se pudo salvar, lo que hizo añicos su sueño de algún día jugar baloncesto profesional.

No obstante, Joshua dijo que está agradecido de estar vivo, dado que otras personas no siempre sobreviven a los accidentes de atropello y fuga.

“Solo estoy pensando en las cosas buenas, como tener mi familia y todo”, dijo.

El jueves se habían recaudado casi $40,000 a través de un GoFundMe creado por la familia.