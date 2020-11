Podrían suspender agua y luz a negocios de Riverside debido a medidas sanitarias

La ciudad de Riverside está considerando tomar nuevas medidas sanitarias para disminuir el número de contagios, entre lo que se contempla es el cierre temporal de negocios y hasta la suspensión de agua y electricidad.

Según algunos dueños, las medidas son bastante drásticas, y ahora existe una gran incertidumbre debido a esta pandemia.

El número de contagios por coronavirus en el condado y especialmente en la ciudad de Riverside es alarmante, ante dicha situación, las autoridades municipales podrían tomar medidas drásticas e implementarlas para disminuir de alguna manera las cifras, pero algunos dueños de negocios dicen ya estar agobiados por la pandemia.



“Obviamente baja el negocio la clientela, para los negocios pequeños es más duro, porque se vive de las ventas del día a día”, dijo Kimberly Sánchez, dueña de restaurante.



El alcalde de la ciudad Rusty Bailey, como propuesta, había sugerido multar, y posiblemente cortar el servicio eléctrico y de agua a negocios que fueran sorprendidos violando las restricciones sanitarias, pero durante la reunión de ayer, no se abordó el tema, pero sigue el temor entre los dueños y empleados.



“Está mal, necesitamos trabajar y ganar nuestro dinero especialmente los negocios chicos como nosotros que no tenemos mucha ayuda del gobierno”, dijo Raymond Pérez, peluquero.



Los dueños de la mayoría de los negocios en la ciudad no saben si sobrevivirán la pandemia si es que el consejo de la ciudad decide aplicar más medidas que puedan obligarlos a cerrar de nueva cuenta.



“Se siente un poco confuso y frustrado no saber que es lo que va a pasar o si tú estás siguiendo las reglas y otros no, y es un poco frustrante porque obviamente todos queremos la salud de todos y que todos estemos bien”, dijo Sánchez.



“Ojalá y no nos cierren, y si cierran, que sea por un rato”, señaló Pérez.



Por el momento no se sabe si durante las próximas reuniones el tema de las multas, el recorte del servicio eléctrico así como el de agua será tema de discusión entre el alcalde y los concejales. Lo que si es posible, es que se trate de buscar soluciones que puedan disminuir el alto número de contagios



Telemundo 52 Responde intentó de comunicarse con algunos de los concejales de la ciudad para saber más del tema, y aunque dijeron que regresarían la llamada, el miércoles por la tarde aún no había sido posible.



Telemundo 52 estará pendiente del desarrollo de esta noticia.