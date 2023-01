“Podías contar sus costillas”: paramédicos describen como encontraron al niño Anthony Ávalos

Un niño de 10 años de Lancaster parecía muerto cuando las autoridades fueron llamadas a su casa en 2018, pero su madre no parecía estar muy molesta, testigos testificaron el lunes en el juicio por asesinato de la madre de Anthony Ávalos, y su novio.

Kenney Kinsner, bombero/paramédico del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, dijo al juez del Tribunal Superior Sam Ohta, que Anthony Ávalos “parecía muy enfermo” y “desnutrido”, y tenía cortadas, raspaduras y moretones de pies a cabeza mientras los paramédicos intentaban revivir al niño mientras estaba en pleno paro cardíaco 20 de junio de 2018.

El testimonio se produjo durante el juicio sin jurado de Heather Maxine Barrón, y su novio, Kareem Ernesto Leiva, quienes están acusados de un cargo cada uno de asesinato y tortura relacionados con la muerte de Anthony, junto con dos cargos de abuso de un menor que involucra a dos de los medios hermanos del niño.

El cargo de asesinato incluye la alegación de circunstancias especiales de Asesinato que implique infligir tortura. A pesar de la objeción del ayudante del fiscal de distrito, Jonathan Hatami, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles abandonó su oferta por la pena de muerte contra los dos después de las elecciones del fiscal de distrito George Gascón, quien emitió una directiva de que “una sentencia de muerte nunca es una resolución apropiada en ningún caso”.

Barrón, de 33 años, y Leiva, de 37, ahora enfrentan una cadena perpetua máxima sin posibilidad de libertad condicional si son condenados por los cargos.

Cuando se le preguntó sobre el comportamiento de Barrón ese día, dijo Kinsner. “No lo hizo encajar. Personalmente, hubiera estado un poco más histérico”.

El bombero-paramédico dijo que la mujer ``simplemente no parecía muy alterada, que su hijo estaba en el piso, (y) le que le estábamos haciendo RCP".

El condado de Los Ángeles llegó a un acuerdo para pagar $32 millones en virtud de un acuerdo provisional de una demanda presentada por los familiares de un niño de Lancaster de 10 años que murió en 2018 después de que su madre y su novio supuestamente lo sometieran a torturas, dijeron este miércoles los abogados.

“¿Estaba llorando?”, preguntó el fiscal de distrito adjunto Saeed Teymouri.

“No”, respondió el bombero.

"Recuerdo que ella dijo: 'Vamos, Anthony, vamos, Anthony", dijo, señalando que no creía que su declaración fuera genuina.

Bajo el interrogatorio de uno de los abogados de Barron, Kinsner reconoció que nunca antes había conocido a la madre del niño y no sabe cómo reacciona.

El bombero del condado de Los Ángeles, ahora retirado, Ronald Watts, se emocionó cuando se le pidió que describiera la condición del niño ese día.

"Parecía muerto. Sus ojos estaban hundidos. Podrías contar sus costillas", dijo. "Sus rodillas tenían llagas. Parecía muerto''.

"¿Todavía te preocupa hoy?", preguntó el fiscal."Si lo pienso", dijo Watts.

Dijo que estaba "escéptico" cuando escuchó una explicación sobre las heridas del niño, diciendo que alguien dijo que el joven había estado afuera jugando el día antes.

"Algo no estaba bien en su apariencia, como si tal vez hubiera estado enfermo por un tiempo'', testificó el bombero jubilado.

El veterano bombero del condado de Los Ángeles, Neal Eggers, testificó que el niño parecía "muy flaco, como desnutrido'' y tenía moretones en diferentes etapas de curación. Dijo que los paramédicos intentaron sin éxito revivir al niño, quien nunca fue capaz de volver a respirar por sí mismo, señalando que nunca había visto a un niño antes en esa condición.

Diane Ravago, una técnica médica de emergencia en ese momento, dijo que el comportamiento de Barrón era "algo tranquilo".

"¿Estaba llorando?", preguntó Teymouri.

"No”, respondió el técnico de emergencias médicas.

"¿Estaba gritando?", preguntó el fiscal adjunto.

"No”, respondió de nuevo Ravago.

Ella dijo que inicialmente escuchó a Barrón decir que su hijo se golpeó la cabeza el día anterior mientras jugaba baloncesto y luego dijo que tuvo una rabieta y que estaba echando la cabeza hacia atrás.

"Las respuestas no fueron directas'', dijo.

El técnico de emergencias médicas, que ahora es paramédico, testificó que el niño tenía numerosas abrasiones, rasguños y moretones y parecía "demacrado", "desnutrido" y "como un paciente de cáncer".

“¿Le pareció vivo?”, preguntó el fiscal.

"Para nada", respondió Ravago.

El técnico de emergencias médicas dijo que se quedó en el hospital durante unas dos horas porque ella “quería estar con él durante todo”. "Esto fue horrible", dijo.

Se espera que el juez escuche el martes el testimonio de cuatro empleados de Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, con tres de los medios hermanos del niño que se esperan sean llamados al estrado a finales de esta semana.

En su declaración de apertura la semana pasada, Teymouri le dijo al juez que Barrón y Leiva torturaron y abusaron de Anthony durante dos semanas antes de su muerte, mientras tanto un abogado de Leiva respondió que su cliente debería ser absuelto de asesinato.

"Anthony Avalos se graduó de cuarto grado el 7 de junio de 2018 y por dos semanas consecutivas fue abusado y torturado todos los días, culminando cuando los socorristas encontraron su cuerpo sin vida en junio 20'', dijo Teymouri.

El niño murió temprano a la mañana siguiente.

Teymouri le dijo al juez que hubo múltiples contactos con el

Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado desde 2014.

"Ha estado torturando a sus hijos durante mucho tiempo, y una vez el acusado Leiva entró en escena y se volvió mortal'', dijo.

El fiscal dijo que el niño ``ya tenía muerte cerebral'' y había sido

tirado en el piso de la casa de la familia ``durante al menos un día, posiblemente más'' cuando Barrón llamó al 911 para buscar ayuda para el niño, y que los dos “inventaron una historia de que Anthony Ávalos se había lastimado''.

El niño tenía "heridas nuevas y viejas, literalmente de la cabeza a los pies", dijo el fiscal de distrito adjunto, mostrando una foto del niño mientras estaba con vida y luego en un video del hospital en el que se muestran algunas de sus heridas.

El fiscal reprodujo una grabación de audio de una entrevista con Barrón, en el que les dijo a los investigadores: ``Te prometo que no lastimé a mi hijo. No dejo que nadie le haga daño a mi hijo… te juro que solo andaba mal y se tiró porque no quería comer”.

Ella le dijo a los investigadores que el niño le dijo que podría ser gay y que ella respondió que lo amaría sin importar nada porque él era su “bebé”.

Posteriormente, Leiva reconoció que hizo que el niño se arrodillara sobre arroz y admitió que lo había dejado inconsciente durante unos cinco minutos solo unos días antes, según el fiscal.

El abogado de Leiva respondió que la evidencia demostraría que existe “duda razonable” sobre el cargo de asesinato contra su cliente.

Dan Chambers dijo que los dos problemas principales serán "la falta de intención de matar'' y los temas de la “causalidad”.

El abogado defensor cuestionó los relatos de los medios hermanos del niño, cuyo testimonio dijo que ha cambiado con el tiempo.

Chambers le dijo al juez que muchas de las declaraciones de los niños son "inconsistentes", diciendo que sus declaraciones iniciales "mostraban una falta de cualquier acción en nombre del Sr. Leiva con respecto al tratamiento de Anthony'' y que “la conducta del señor Leiva empeoró'' a medida que los niños sufrían más interrogatorio.

"Esas inconsistencias en la evidencia serán evidentes y una vez que demostrar que va a demostrar que lo que dicen los niños dicen el señor Leiva haciendo es inconsistente con la evidencia médica'', dijo el abogado defensor.

"Este caso es un caso de abuso severo, pero en cuanto al señor Leiva, no es un asesinato'', dijo el abogado defensor al juez.

Los abogados de Barrón se reservaron el derecho de hacer una declaración de apertura cuando la defensa comienza su parte del caso.

Barrón y Leiva fueron acusados en junio de 2018 del asesinato del niño y posteriormente fueron acusados ​​por un gran jurado del condado de Los Ángeles en octubre de 2018. Ambos siguen encarcelados sin derecho a fianza.

En octubre pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles formalmente aprobó un acuerdo de $32 millones de una demanda presentada por los familiares del niño, dos de los cuales testificaron la semana pasada que notificaron al Departamento de Servicios para Niños y Familias sobre el presunto abuso. La demanda sostuvo que varios trabajadores sociales no respondieron adecuadamente a los informes de abuso de Anthony y sus hermanos.

El otro demandado restante en la demanda, Hathaway, con sede en Pasadena, Sycamores Child and Family Services, resolvió su parte del caso por una cantidad no revelada.

La demanda citó otras muertes de alto perfil de niños que también fueron siendo monitoreados por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois: Gabriel Fernández, de 8 años, y Noah, de 4 años, ambos de Palmdale, para alegar "fallas sistémicas" en la agencia.