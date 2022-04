Vuelve la Bendición de los Animales de la Calle Olvera

Es probable que así sea, ya que nuestros gatos, perros y adorables criaturas parecen volverse más cariñosos cuando les hablamos en voz baja y les decimos palabras amables y cariñosas, palabras que siempre están llenas de emoción y conexión afectuosa.

Y aunque tales murmullos significativos ocurren regularmente en nuestros hogares, hay tradiciones comunitarias construidas alrededor de declaraciones de esperanza, dulzura y alegría dirigidas por animales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una de las festividades de temporada centradas en mascotas más conocidas y quizás más elegantes es la Bendición de los animales en la Calle Olvera.

Es una ceremonia que marcará su centenario en menos de una década, pero no es necesario remontarse a principios de los años 30 para apreciar que muchos, muchos animales han recibido una amable bendición, de nuestros arzobispos locales durante décadas, centrada en la “buena salud" de los animales.

El evento al aire libre, un elemento básico desde hace mucho tiempo del sábado antes de Pascua, estuvo en pausa durante los primeros dos años de la pandemia, pero regresará el sábado 16 de abril.

Todos están invitados a asistir a la reunión de celebración gratuita.

Pero espera: ¿Dices que no vives con un animal? Mucha gente se acerca al destino histórico para admirar la peculiar cola de cachorros, tortugas, peces dorados, geckos, llamas y, ocasionalmente, una vaca.

Algunas mascotas más pequeñas viajan en carretas rojas decoradas con chucherías de Pascua, o son sostenidas amorosamente en los brazos de su persona, mientras que otras caminan con correas oscilantes, algunas cubiertas con bonitas flores de papel.

El Arzobispo José Gómez dará la bendición de los animales entre las 2 y 3 p.m. La fila estará ubicada frente a la Casa Pico y las personas pueden comenzar a unirse a la misma desde la 1.

Haga clic aquí para conocer más sobre este encantador evento, una fiesta al aire libre que acerca a los angelinos a los animales que adoran y también a sus vecinos y la comunidad, en la víspera de la Pascua.

¿Cómo llegar allí? Haga clic aquí para más información sobre los cierres de calles, a dónde ir y qué esperar antes de comenzar a planificar el atuendo festivo de su peludo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.