Buscan a dos sospechosos de tiroteo en Playa del Rey tiroteo que dejó varios heridos

Cuatro hombres fueron hospitalizados tras un tiroteo la madrugada del miércoles en Playa del Rey.

Dos de las víctimas se encontraban en estado crítico, según las autoridades.

El tiroteo se informó cerca de la intersección de los bulevares Jefferson y Lincoln en la comunidad costera al norte de LAX, alrededor de las 5:40 a.m. Los detalles sobre lo que provocó el tiroteo no estaban disponibles de inmediato.

Las autoridades están buscando a un hombre y una mujer en relación con el tiroteo. Los atacantes se acercaron a las víctimas y dispararon varias rondas antes de salir en un vehículo.

El video aéreo mostró vehículos policiales cerca de la escena del crimen donde estaban estacionados al menos dos vehículos recreativos. No quedó claro de inmediato si los vehículos recreativos están relacionados con la investigación del tiroteo.

No se informó de arrestos el miércoles temprano. Las descripciones detalladas de los atacantes y su vehículo no estaban disponibles de inmediato.

