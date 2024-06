“Aplique cuanto antes”: Abogada explica en qué consiste el nuevo decreto migratorio del gobierno de Biden

Miles de inmigrantes podrían beneficiarse con el nuevo plan migratorio del presidente Joe Biden el cual busca regularizar a migrantes casados con ciudadanos estadounidenses.

La política permitirá a casi medio millón de parejas de ciudadanos estadounidenses e hijos no ciudadanos solicitar la residencia permanente legal (estado para el que ya son elegibles) sin salir del país, según un comunicado de la Casa Blanca. Esto no solo los protegerá de las deportaciones, sino que les ofrecerá permisos de trabajo.

La abogada experta en inmigración, Alma Rosa Nieto, explica algunos puntos que se deben tener en cuenta relacionados con este decreto.

La abogada enfatizó que la gran diferencia es que los cónyuges no tendrán que salir para tramitar sus papeles, pero, además, el nuevo decreto aceleraría el proceso para solicitar la residencia legal.

“Ahorita una persona casada con un ciudadano si tiene presencia ilegal tiene que pedir un perdón que tarda tres años, Ley 130, un año, que le llamen a la embajada, otro año. Estamos hablando de cinco años”, dijo Nieto.

Sin embargo, con “este proceso, cinco a seis meses, una vez tengan el parole, para que les den la entrevista de residencia”, agregó.

Es decir, que evitan el riesgo de salir del país, de separarse de sus familias, de sus hijos, entre otras dificultades.

“Mi recomendación es asesorarse primero de ser elegible, porque ya anunció el gobierno de Biden que los que no son elegibles van a ser entregados a las autoridades de inmigración o de policía si tienen delitos, entonces es muy importante ver que sean elegibles”, dijo la abogada.

Después de asegurarse de que la persona califica para este plan migratorio, “aplique cuanto antes, en cuanto den la luz verde”, agregó.

De esta manera, si el nuevo presidente decide cancelar el plan o este se detiene por orden de una corte, “la solicitud ya está dentro”, dijo Nieto.

Además, la abogada explica que es importante buscar ayuda de personas con experiencia en temas de inmigración para evitar estafas.

“Lo primero es asesorarse, quizás no de una persona, sino hasta de dos. De abogados, por favor, no haga llenar papeles que mi amiga trabaja con una paralegal que mi sobrino está estudiando leyes… (asesórese) de un abogado que tenga experiencia, que conozca el parole y que también sean sinceros con la persona que los va a asesorar de antecedentes con inmigración y penales, porque obvio no quieren entregarse a la boca del lobo”, dijo Nieto.

La abogada explicó que muchos de los requisitos aún no se conocen. “Estamos esperando que publiquen todo esto para tener información detallada. Lo que se sabe a grandes rasgos es que tienen que tener más de diez años en Estados Unidos, obviamente tener buena conducta en el país y estar casados con un ciudadano americano”, dijo.

Nieto además dijo que es importante prestar atención a los requisitos del matrimonio legal. “Muchas personas creen que están casadas porque han vivido tantos años juntos en su país, el que hayan vivido una década ya los hace cónyuges. Aquí no, tiene que tener un acta de matrimonio. Y si su pareja fue divorciada, o usted fue divorciado, asegúrense de que ocurrió antes del nuevo matrimonio para que ese matrimonio les sirva”.

Medio millón de inmigrantes indocumentados podrían recibir de la nueva medida que anunció la Administración Biden.

Sin embargo, aunque no se conocen todos los requisitos, la abogada explicó que es importante comenzar a recoger los papeles necesarios para estar listos cuando se abran las solicitudes.

“Hay que empezar a recopilar documentos, actas de nacimiento de su esposo si es ciudadano, acta de naturalización, si se naturalizó. Los impuestos que hayan pagado los dos en conjunto para probar que es una relación real. Acta de nacimiento del que quiere emigrar, de los hijos nacidos aquí. Todo eso va a ser muy útil para presentar una solicitud”, dijo Nieto.

La abogada además dijo que algunos portadores de DACA también se verán beneficiados. Aunque aún se tienen pocos detalles sobre este punto, Nieto dijo que el decreto migratorio les permitiría “pedir una visa de trabajo y muchas veces estas visas de trabajo se pueden convertir en residencia permanente”.

Los detalles sobre este nuevo plan migratorio se conocerán más adelante. Por ahora es importante comenzar a asesorarse de abogados para estar listos a la hora de solicitar la residencia.

Con información de AP.