Plan de cobertura médica universal beneficiaría a indocumentados en CA, pero no todos podrían calificar

El plan de cobertura médica universal del gobernador Gavin Newsom es uno de los pasos más grandes para asegurar que miles de personas tengan un seguro médico, pero aunque el plan podría beneficiar a muchos, aun así, dejaría a miles sin acceso al seguro.

Telemundo 52 habló con personas que llevan años recibiendo servicios médicos de la Clínica Romero en Los Ángeles.

Edna Vallecillo llegó de Honduras hace 21 años, y desde entonces tiene atendiendo sus asuntos médicos en la Clínica Romero.

“Pues no pago absolutamente nada, todo es totalmente gratis, mi dentista, medicamentos consulta con el doctor”, señaló Vallecillo.

Así que cuando California anunció los planes para extender la cobertura de Medi-Cal, Carlos Ramírez esperaba ser beneficiado.

“Soy diabético, y mi situación económica no me permite estar en hospitales nacionales. No tengo un seguro médico que cubra donde yo pueda estar tranquilo”, dijo Ramírez, quien tiene dos trabajos, y sus ingresos son superior a los requeridos.

“Yo normalmente si fuese a una clínica privada no dejaría de gastar entre $200 a 300 dólares. Mis medicamentos me salen en $25 dólares para dos meses de mi medicina”, señaló Ramírez.

Medi-Cal exige un ingreso máximo de $17,609 al año por persona independiente, $23,792 por pareja y $36,156 para una familia de cuatro, dijo Carlos Bacherano, director ejecutivo de las Clínicas Romero.

“Hay una cantidad grande de personas que no tienen ni Medi-Cal, ni Medicare. Casi el 40% de nuestros pacientes son indocumentados”, dijo Carlos Bacherano, director ejecutivo Clínicas Romero.

Muchos inmigrantes caen en la trampa de estafadores.

El nuevo plan, que entra en vigor el primero de mayo, beneficiara a solo 235,000 personas sin documentos. Pero a muchas otras familias de bajos ingresos en el estado de California los deja con pocas opciones de cobertura, ya que la mayoría de los californianos que sobrepasan el límite pueden ser subsidiados por Covered California, y las familias indocumentadas no pueden comprar seguro independiente por la ley federal de asistencia asequible.

Hay pacientes que son mayores de 50 años e indocumentados. Más adelante van a tener acceso a Medi-Cal, pero todavía queda un buen grupo que siempre va a quedar sin seguro", dijo Carlos Bacherano, director ejecutivo de Clínicas Romero.

Por esta misma razón, a falta de seguro médico, muchas personas en la comunidad buscan clínicas con los mismos servicios, pero con un costo dependiente de su ingreso, como a la señora Celia Quinteros, que cada que vez visita el doctor y le cobran $5 a $10.

“Yo padezco de hipertensión desde que era muy joven, empece con poquita medicina, pero mi hipertensión es estable entonces aquí me dan la medicina”, dijo Quinteros, ama de casa.

Es importante recordar que en cuidado de emergencia, el estado de California le da acceso, sin ninguna duda a las personas indocumentadas y también a las mujeres embarazadas.