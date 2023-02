Madre embarazada cuenta como cambió su vida tras accidente que mató a su esposo e hija

Embarazada de ocho meses, con su hijo de 8 años a su lado, Erica Nohemí López cuenta cómo la noche del miércoles cambió su vida para siempre, cuando un presunto conductor de DUI se estrelló contra la camioneta de la iglesia en la que viajaba con su familia.

“Mi hija no vivió su vida”, se lamentó.

El accidente ocurrió el miércoles en la intersección de la Avenida Orangethorpe y la Calle Melrose, en Placentia cuando la familia regresaba a casa de la iglesia.

“Miré en el asiento trasero y no vi a mi familia. Salí de la camioneta y vi a mi hija en la calle. No se movía ni respiraba. Llamé a mi esposo pero él no se movió. Estaba muerto”, dijo.

Perdió a su esposo, Alberto López, con quien se había casado hace 10 meses. Ambos contrajeron matrimonio en abril pasado y esperan una niña, a quien llamarán Betsabé Nohemí. Lucero, la hija de 10 años de López, murió camino al hospital.

“Ella solo tenía 10 años y su vida era feliz, y siempre estaba sonriendo”, dijo entre lágrimas.

La cuñada de López, Maura Delfina Vicente, resultó gravemente herida en el accidente y permanece en coma en el hospital.

El hijo de López sufrió una fractura en el brazo.

Una mujer de unos 60 años que viajaba en la camioneta también murió a consecuencia del accidente.

La policía dice que el conductor del Honda de color oscuro pasó una luz roja y chocó contra la camioneta de la iglesia, alrededor de las 8:45 p.m. La familia López y otras personas regresaban a casa después del estudio bíblico.

López dice que ha sobrevivido estos últimos días gracias a la amabilidad de la comunidad. También señala que sus familiares y amigos han tratado de consolarla.

“Ni porque cuantas palabras me digan, no van a regresarme ni a mi esposo ni a mi hija. Eso es lo que yo les digo”, dijo López.

Los amigos han creado una cuenta de GoFundMe para ayudar con los gastos médicos y funerarios.

“Vamos a tener muchos gastos para trasladar los cuerpos de regreso a nuestro país, Guatemala”, dijo López.

Erica, frente a una situación inimaginable, dice que de alguna manera ahora necesita ser fuerte para su hijo y su bebé por nacer.

“Por ellos, voy a luchar hasta donde Dios me dé fuerzas”, dijo López.

El conductor del Honda de color oscuro, Mario Armando Paz, de 24 años, de Santa Ana, fue arrestado bajo sospecha de delito grave de DUI.

“Por imprudente le arrebató la vida a mi esposo y a una inocente niña porque mi hija no vivió”, cuenta López.

