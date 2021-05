Pista de un residente ayudó en arresto de sospechoso de iniciar incendio en Palisades

La pista de un vecino ayudó a las autoridades a localizar al hombre sospechoso de haber provocado un incendio forestal de 1,100 acres en el sur de California que obligó al desalojo de cientos de personas.

Ramón Santos Rodríguez, un hombre sin hogar de 48 años, fue acusado el martes en relación con el incendio de Palisades en Pacific Palisades. Enfrenta a un cargo de delito grave cada uno de incendio provocado de una estructura o bosque, e incendio provocado durante un estado de emergencia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

LAFD

Fue la llamada de un residente el domingo al equipo de seguridad de Palisades Patrol lo que condujo a su arresto. El hombre apareció de un cañón cubierto de maleza.

"Su apariencia fue algo que le dijo que este hombre podría estar relacionado con el incendio y que probablemente era alguien que necesitaba ayuda o probablemente tenía alguna información", dijo Scott Wagenseller, director ejecutivo de Palisades Patrol.

Cuatro miembros del equipo de Wageseller respondieron e intentaron comunicarse con el hombre, que se identificó como Ramón. Dijeron que olía a humo de fuego y parecía desorientado.

Las autoridades acudieron al lugar y arrestaron a Santos Rodríguez. Fue tratado en el hospital por inhalación de humo.

No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

Los pilotos de helicópteros de extinción de incendios informaron sobre un hombre en la zona de incendios cuando respondieron al área después de los informes de un incendio el viernes por la noche. Se vio al hombre encendiendo fogatas antes de desaparecer entre la maleza, dijeron las autoridades.

Los investigadores dijeron que creen que Santos Rodríguez es el mismo hombre que vieron los pilotos.

Rodríguez se declaró inocente y fue retenido en lugar de una fianza de $350,000 mientras esperaba una audiencia el 1 de junio para determinar si hay pruebas suficientes para requerir que comparezca en juicio.

Con el presunto pirómano bajo custodia, los bomberos comenzaron el miércoles su quinto día completo de lucha contra el incendio de Palisades. La contención fue del 47 por ciento.

El jefe de LAFD, Ralph Terrazas, dijo que no se han perdido estructuras y que la única lesión ha sido una "lesión menor en el ojo" de un bombero. Cerca de 450 bomberos permanecieron en las líneas de fuego el martes.

Aproximadamente 1,000 residentes del área del Cañón de Topanga que fueron desalojados durante el fin de semana pudieron regresar a casa el lunes por la noche, y el LAFD anunció el martes, alrededor de las 8:40 p.m., que se habían cancelado todas las órdenes de desalojos.

Los investigadores de incendios provocados de LAFD y la policía de Los Ángeles inicialmente detuvieron e interrogaron a otro hombre en relación con el incendio, pero lo liberaron el sábado por la noche. Ese hombre hizo publicar su foto en la aplicación de seguridad personal Citizen, que también publicó una oferta de recompensa de $30,000.

Citizen emitió un comunicado reconociendo que la aplicación "publicó públicamente la foto y ofreció una recompensa en efectivo por la información sin una coordinación formal con las agencias correspondientes. Una vez que nos dimos cuenta de este error, inmediatamente retiramos la foto y la oferta de recompensa. Estamos trabajando activamente para mejorar nuestros procesos internos para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Este fue un error que nos estamos tomando muy en serio”.

Terrazas, el jefe de LAFD, dijo a los reporteros en una sesión informativa el lunes por la mañana que la "Sección de Contraterrorismo e Incendio de LAFD, junto con LAPD, han perseguido agresivamente todas las pistas y pistas".

"Contamos con la llegada de esas pistas, y luego los examinamos y seguimos con las investigaciones", dijo Terrazas. "Y me complace decir que detuvimos a una persona y la liberamos y determinamos que la primera persona no era sospechosa. La segunda persona fue arrestada (el domingo), a las 2:30 p.m., y está bajo custodia. Está en una investigación activa ... Creemos que tenemos a la persona adecuada”.

En fotos: escenas del desastre del Incendio Bel Air en noviembre de 1961

Terrazas advirtió a los excursionistas que se mantuvieran alejados del área mientras se realizaba el esfuerzo de extinción de incendios.

La Escuela Primaria Charter Topanga, ubicada en el 22075 Topanga School Road, estuvo cerrada el martes debido a problemas de seguridad y calidad del aire causados ​​por el incendio de Palisades, según el sitio web de la escuela. No se disponía de supervisión infantil, pero se estaba realizando el aprendizaje a distancia.

Mientras tanto, los funcionarios de calidad del aire extendieron un aviso de humo hasta el miércoles por la tarde debido a las grandes cantidades de humo que se elevaban cerca de las casas en el área, y aconsejaron a aquellos que huelen humo o ven cenizas que limiten la exposición permaneciendo en el interior con las ventanas y puertas cerradas y evitando realizar actividades físicas vigorosas.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles participó en un comando unificado con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y Cal Fire.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: