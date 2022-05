Piratas se recuperan en la novena entrada para derrotar a los Dodgers

Al menos en mayo, los jóvenes Piratas de Pittsburgh tienen el número de los Dodgers de Los Ángeles.

Contra una de las mejores alineaciones en el béisbol, los Piratas desperdiciaron una ventaja de 4-0, se quedaron atrás en la octava entrada y luego se recuperaron en la novena para lograr una victoria salvaje de 6-5 el lunes por la noche.

“Esa es una gran victoria de equipo para nosotros. Seguimos contraatacando”, dijo el manager Derek Shelton, quien obtuvo la victoria número 100 de su carrera. “Continuamos trabajando en turnos al bate. Fue genial verlo”.

Michael Pérez conectó un sencillo del empate en la novena entrada y el corredor emergente Michael Chavis anotó la carrera de la ventaja en un error de Freddie Freeman para poner fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de los Dodgers.

Los Ángeles anotó dos veces en el octavo para tomar su única ventaja antes de que los Piratas cargaran contra el cerrador Craig Kimbrel (0-1), quien recibió su primer salvamento desperdiciado de la temporada.

“Seré el primero en decirles que mis últimas dos salidas han sido bastante malas”, dijo Kimbrel. “Realmente no he sido como debería ser. Me he estado lastimando mucho dando boletos a los muchachos y lanzando lanzamientos descontrolados o golpeando a los muchachos”.

Los Piratas han vencido a los Dodgers en tres de cuatro encuentros este mes. Los Ángeles venía de una gira de 8-2 que incluyó una barrida de cuatro juegos sobre Arizona.

“Hemos jugado bien contra ellos y no nos hemos vencido a nosotros mismos, que es lo más importante”, dijo Shelton. “Realmente tienes que ejecutar porque son muy buenos”.

Con un out en el noveno, Diego Castillo recibió base por bolas y se movió a segunda con un lanzamiento descontrolado de Kimbrel que se fue a la portería. Pérez conectó un sencillo al jardín derecho profundo, anotó a Castillo y avanzó a segunda con el tiro al plato.

Chavis anotó la carrera de la ventaja en un error de Freeman cuando una pelota golpeada por Cal Mitchell se salió del guante del primera base.

“Me lo perdí”, dijo Freeman. “Tuvimos la oportunidad de ganarlo y simplemente no lo hicimos”.

Los Dodgers, con 13 victorias de regreso, líderes en las Grandes Ligas, aún no habían terminado.

El doblete por regla de Mookie Betts en el noveno ante David Bednar (2-1) colocó la posible carrera del empate en posición de anotar. Con los fanáticos coreando su primer nombre, Freeman recibió una base por bolas de siete lanzamientos, lo que puso en marcha la carrera potencial de la ventaja.

Betts se quedó quieto con el elevado elevado de Trea Turner al jardín derecho para el segundo out. Will Smith se ponchó para poner fin a una actuación de 5-0 y al juego.

“Una montaña rusa”, dijo Bednar.

Los Dodgers perdían 4-0 al principio, pero tomaron la ventaja brevemente en el octavo contra Bednar.

Turner abrió con un doble cuando la pelota salió del guante del segunda base Castillo cuando fue a tocar a Turner, quien se deslizó de cabeza hacia la base. Después de que Smith eliminó con elevado y Edwin Ríos se ponchó, Justin Turner conectó un doble entre el jardín izquierdo y central, anotando a Trea Turner con la carrera del empate.

Chris Taylor, quien ingresó como reemplazo defensivo en la séptima entrada, siguió con un sencillo entre el jardín derecho y central, anotando a Justin Turner y dando a los Dodgers una ventaja de 5-4.

“Llegué al banquillo increíblemente frustrado”, dijo Bednar, a quien se le pidió que volviera a salir en el noveno. “Solo tuve que tirar de la cadena muy rápido”.

Tucupita Marcano conectó un jonrón de tres carreras, su primero en las mayores, en la segunda entrada ante Walker Buehler para darle a los Piratas una ventaja de 3-0.

Hicieron el 4-0 en el tercero con un tiro solitario de Bryan Reynolds en el primer lanzamiento de Buehler.

El abridor de los Pirates, Zach Thompson, permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas y dos tercios. El derecho ponchó a cuatro y dio base por bolas a uno.

Los Dodgers tenían las carreras potenciales del empate y la ventaja en posición de anotar en la séptima entrada. Con dos outs, Hanser Alberto se embasó con un sencillo dentro del cuadro al campocorto ante el relevista Dillon Peters. Le dio una base por bolas a Betts antes de que Freeman le pegara un helicóptero a Peters, quien lanzó por lo bajo a primera para poner fin a la amenaza.

Los Dodgers perdían 4-2 en el quinto tras jonrones consecutivos con dos outs de Alberto y Betts. Fue la tercera vez en esta temporada que el equipo conectó jonrones consecutivos. El jonrón solitario de Edwin Ríos en el sexto los puso 4-3.

Buehler permitió cuatro carreras y siete hits en seis entradas. Ponchó a siete y caminó a uno.

SALA DE ENTRENADORES

Dodgers: OF Cody Bellinger fue retirado de la alineación antes del partido por tensión en la pierna izquierda. Kevin Pillar comenzó en el jardín central. ... LZ Clayton Kershaw (pelvis) lanzó un bullpen de 35 lanzamientos.

“Estuvo sobresaliente”, dijo el manager Dave Roberts. Kershaw lanzará otro bullpen en unos días e irá a una asignación de rehabilitación.

LZ Andrew Heaney (molestias en el hombro) lanzó un juego simulado de 35 lanzamientos. Lanzará una sesión paralela esta semana antes de ir a una asignación de rehabilitación el viernes.

1B Max Muncy (inflamación del codo izquierdo) regresará al sitio de entrenamiento de primavera del equipo en Arizona a finales de esta semana. No agitó un bate durante la serie de cuatro juegos contra los Diamondbacks. “No queremos ponerle un tiempo (de recuperación)”, dijo Roberts.

MOVIMIENTOS DE PIRATAS

El jugador de cuadro Yu Chang fue adquirido de Cleveland por dinero en efectivo y se agregó a la lista activa antes del juego. Para hacerle lugar a Chang, el infielder-outfielder Hoy Park fue enviado a Triple-A Indianapolis.

HASTA LA PRÓXIMA

Piratas: RHP Mitch Keller (1-5, 6.05 ERA) ha tenido problemas de consistencia esta temporada, especialmente en la primera entrada cuando ha sido golpeado fuerte.

Dodgers: LZ Julio Urías (3-4, 2.49 ERA) enfrentó a los Piratas por primera vez en su carrera a principios de este mes, permitiendo dos carreras y 11 hits en seis entradas.