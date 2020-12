Piden la ayuda del público para resolver el asesinato de un padre de familia

Los familiares de un hombre que fue asesinado el año pasado en el garaje de su casa de La Puente suplicaron el jueves la ayuda del público para resolver el asesinato de la victima de 40 años.

Luis Paul Rivera recibió un disparo mortal el 1 de julio de 2019, mientras estaba parado frente al refrigerador en el garaje de su casa en la cuadra 15400 de la Avenida Temple. Los agentes creen que los múltiples sospechosos que abrieron fuego contra la casa de Rivera eran miembros de una pandilla, y confundieron el lugar con uno al que estaban apuntando en represalia por un asesinato anterior, según el detective John O'Brien del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, O'Brien describió a Rivera “una verdadera víctima inocente”, que estaba en el proceso de preparar el almuerzo a su hija cuando fue asesinado.

Conductor de camión y padre soltero de dos adolescentes, Rivera era “un elemento básico en la comunidad”, dijo su hermano, Christopher Rivera.

Participaba en deportes juveniles y en actividades en las escuelas de sus hijos, dijo Christopher Rivera, y calificó su muerte como “una pérdida trágica e insensata para nuestra familia”.

Los agentes creen que de seis a 10 sospechosos estuvieron involucrados en el tiroteo que mató a Rivera, y que se acercaron a su casa en dos o tres vehículos desde el callejón detrás de la residencia antes de disparar en la casa a través de una cerca, dijo O'Brien. Un vehículo descrito como un SUV Chevy azul y otro es un SUV Lincoln rojo.

La mujer alega que Kobe Bryant le había prometido encargarse de ella económicamente durante toda su vida.

Christopher Rivera y su madre, Connie Rivera, suplicaron a cualquier persona con información sobre el tiroteo que se presente o haga una denuncia de forma anónima.

“Ayúdenos a cerrar este caso para que podamos tener algo '', dijo Connie Rivera. “No pasa un día en el que no diga, ya sabes, 'Ojalá estuviera contigo, Paul'''.

Connie y Christopher Rivera pidieron al fiscal de distrito recién elegido del condado de Los Ángeles, George Gascon, que evite mostrar indulgencia a los sospechosos durante el enjuiciamiento.

“Lo haremos responsable para asegurarnos de que a las personas que le hicieron esto a mi hermano ... no se les muestre ninguna indulgencia porque no le mostraron a mi hermano ninguna indulgencia'', dijo Christopher Rivera.

“Estas personas deberían desaparecer para siempre en el sistema'', dijo Connie Rivera. “Quiero que estas personas sean capturadas y responsabilizadas por lo que le han hecho a mi familia”.

La oficina de Gascón no respondió de inmediato a los comentarios de la familia.

Los oficiales involucrados en el incidente donde murió Mely Corado no enfrentarán cargos.

“Las personas que cometen un delito y donde sea apropiado para nosotros enjuiciar porque tenemos la evidencia admisible para avanzar y creemos que la persona ha cometido un delito, van a estar enfrentando responsabilidades. Y esa responsabilidad será proporcional al crimen, y las mejoras no tienen nada que ver con la responsabilidad”, ha dicho Gascón anteriormente.

Gascón emitió una serie de directivas especiales cuando asumió el cargo el 7 de diciembre, diseñadas para reducir la reincidencia y el número de personas encarceladas. Una directiva eliminó las pandillas y todas las demás mejoras a las denuncias penales.

El recien electo fiscal de distrito también dijo que su oficina ya no pedira la pena de muerte, juzgará a los menores como adultos, buscará una fianza en efectivo por delitos menores y delitos no graves no violentos ni agregará hechos relacionados con las pandillas y de otro tipo a las quejas penales.