Piden justicia para padre de 5 hijos que falleció tras accidente por carros que iban a alta velocidad

Las autoridades de Inglewood están ofreciendo una recompensa para quienes den información que lleve al arresto de los responsables de un incidente donde perdió la vida un hispano.

El hecho ocurrió hace casi tres años y, gracias a la intervención de un policía retirado, el caso se volvió a reabrir.

José Gálvez Pineda, de 41 años de edad, murió cuando dos vehículos que transitaban a alta velocidad invistieron al hombre quien trataba de dar una vuelta en su motocicleta para entrar a su casa.

“Jamás me imaginé que aquí en frente había sucedido el accidente fue un día terrible fue una navidad amarga, una amarga navidad”, dijo María Pineda, madre de la víctima.

Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2020, sobre la cuadra 2700 de la calle 108th en la ciudad de Inglewood. Las autoridades describieron los vehículos involucrados en los hechos.

“Son dos vehículos un Tahoe Tan color beage y un Cadillac negro es la única información que tenemos por el momento”, dijo Darlyn Quirarte, vovera de la Policía de Inglewood (IPD).

Según el comunicado, “testigos dijeron que “uno de los vehículos se detuvo momentáneamente y el conductor bajó la ventanilla para evaluar la situación”, pero cuando vio el estado en que estaba Pineda huyó del lugar. “Pineda quedó herido en el suelo a pocos pasos de la ventana de la cocina de su madre”.

El caso había permanecido en los archivos del departamento de investigaciones pero gracias a la intervención de Moisés Castillo, un detective retirado, el expediente se volvió a abrir.

“Yo vine, hablamos con los detectives encargados del caso y nos dijeron que el caso está frío, y les comenté por qué no ofrecemos una recompensa para ver si esto ayuda”, dijo Castillo.

Esta tarde en la alcaldía de la ciudad de inglewood se dio a conocer la recompensa de 25 mil dólares para quien brinde información que lleve al arresto de los culpables de haber atropellado a Gálvez Pineda.

La madre de la víctima nos comentó que lo único que busca es justicia, ya que José dejó a cinco hijos huérfanos.

“Y ya no por mi hijo porque no me lo van a regresar pero sólo quiero que se haga justicia”, dijo su madre María.

Y si usted tiene información en este caso puede llamar al departamento de policía de Inglewood o mandar un mensaje a crime stoppers recuerde que su llamada e información puede ser anónima.