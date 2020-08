Piden extensión para ley que protege a inquilinos de ser desalojados

A una semana de que expire la protección de desalojos para inquilinos afectados por la pandemia en California, activistas exigieron el martes a los líderes políticos aprobar cuanto antes el proyecto de ley AB-1436 que brindaría protecciones a millones de residentes al borde del desalojo.

La Asociación de Apartamentos de California y Cámara de Comercio, se oponen rotundamente a este proyecto de ley, a pesar de que suspenderían los pagos de hipotecas para algunos dueños, sin embargo, ellos prefieren créditos de impuestos.



La cuenta regresiva que podría dejar sin un techo a cientos de miles de inquilinos afectados por la pandemia en California es de solo una semana cuando vence el fallo del comité judicial del estado que prohíbe a los dueños de propiedades archivar los desalojos.



“Hay cinco millones de personas que están en riesgo de desalojo en California”, dijo Alexander Harnde, abogado de “Inner City Law”.

Condados como el de Los Ángeles cuentan con protecciones adicionales para que los inquilinos dejen de pagar la renta hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, los propietarios podrán archivar las ordenes de desalojo en las cortes, al menos que el senado y la asamblea de California pasen el proyecto de ley AB-1436.

“Ayudaría a prevenir los desalojos después del vencimiento de las protecciones de COVID-19 para inquilinos” , dijo Gilberto Vega, abogado del “Legal Aid Society” de San Diego.

El proyecto de ley AB-1436 beneficiaría a todo inquilino que se vio afectado por la pandemia desde marzo de este año hasta abril del 2021, o 90 días de que finalice la emergencia de COVID-19, señaló Vega.

Flora Bacc y su familia se contagiaron con coronavirus, y desde entonces asegura que no ha podido trabajar.

“He estado pasado por momentos muy difíciles, ya debo cuatro meses de renta”, dijo Bacc, quien está atrasada con los pagos de la renta.

En casos como el de Bacc, los inquilinos serían responsables por pagar el alquiler que deban si pasa la AB-1436, y hasta podrían ser demandados civilmente por los dueños, pero sin no serían desalojados durante el periodo que dure la ley.



“No es que no quiera trabajar, no hay trabajo, yo trabajaba en la limpieza de casa y los clientes tienen miedo que vaya porque se pueden contagiar”, señaló Bacc.

La directora de CHIRLA, Angélica Salas, estima que en promedio los inquilinos están atrasados con los pagos de dos meses y medio de renta por una cantidad de más de dos mil dólares.



“Muchos de ellos han sido presionados, hemos visto casos donde les han cortado el agua para sacarlos de la casa [a los inquilinos]”, dijo Salas.

Los legisladores tienen hasta el 31 de agosto para aprobar el proyecto de ley que debe ser firmado por el gobernador de California.

Gavin Newsom dijo el viernes que está seguro que llegarán a un acuerdo que beneficie a los inquilinos y los dueños de propiedades.