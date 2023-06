Pide disculpas el hombre que volcó un carrito de comida afuera del SoFi Stadium y lastimó a una niña

El hombre que empujó dos carritos de vendedores ambulantes a las afuera del estadio SoFi en Inglewood el pasado fin de semana pidió disculpa pública el miércoles.

La madre de la niña, es uno de los vendedores que perdieron su mercancía en este suceso, y asegura que la niña está muy afectada y pues tiene sentimientos encontrados sobre las disculpas del empleado de SoFi Stadium.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Quiero ofrecer mis disculpas a los involucrados. Mi intención nunca fue herir a un niño si es que eso ocurrió. Mi conversación fue con un hombre adulto y quiero corregir esa narrativa”, es parte de lo que dijo esta mañana Marvin Carroll que fue despedido tras empujar dos carritos de comida afuera del estadio SoFi donde trabajaba como vigilante de “experiencia de los invitados”.

La madre de la menor, que estaba cuidando uno de los carritos dañados mientras ella iba al baño, tiene sentimientos encontrados sobre las disculpas públicas.



“Directamente, dio disculpas al público, no me llamaron, no me dijeron, tenemos una disculpas para usted”, dijo Lesbia Lizeth Tol Morales, vendedora afectada.



La pequeña Marlene, de 12 años, relató cómo ocurrieron los hechos.

“Agarró el carrito de la otra persona, un vendedor, y se lo tiró, y después vino con el mío y lo jaló también, pero yo tenía las manos ahí y mis manos se quedaron atoradas y me lastimó mi pie”, contó Marlene.

A pesar de las dificultades, Lupita Baltazar es ahora la primera en su familia en graduarse de una universidad. Sus padres llegaron a Los Ángeles como inmigrantes desde México y siempre trabajaron duro para dar la mejor educación a sus hijas.

Líderes de la comunidad afroamericana dijeron que Marvin Carroll tuvo un lapso de juicio y deberá tomar clases de manejo de ira. Además, aseguraron existe una investigación policial y es posible que deba enfrentar a la justicia porque él se encuentra ahora mismo en libertad condicional. Marvin aclaró que no se trató de un problema racial contra los latinos.



“Yo soy una persona que está apoyando a la comunidad hispana, mis hijos son mitad hispana y quiero que sepan no tengo nada contra esa comunidad”, agregó.



Activistas están exigiendo al estadio SoFi que reembolse a los vendedores el dinero de las ventas perdidas y de la mercancía. Por su parte, La vendedora afectada y madre de la pequeña lesionada, le envió un mensaje a Carroll.



“A veces si nos enojamos y tomamos impulse, pero con un cargo de responsabilidad, no está bien tratar a la gente así”, dijo la madre de la menor.