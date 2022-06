Alguacil: rayo podría haber causado la muerte de una mujer en Pico Rivera

Una mujer murió tras ser alcanzada aparentemente por un rayo el miércoles en Pico Rivera cuando las tormentas eléctricas azotaban el sur de California, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

El hecho ocurrió antes de las 9 a.m., cuando la mujer caminaba en el lecho de un río cerca de las avenidas Mines y Rimbank en la comunidad a unas 15 millas al sureste del centro de Los Ángeles.

Los detalles sobre la identidad de la víctima no estuvieron disponibles de inmediato.

Un doctor explica las implicaciones a la salud cuando una persona es impactada por un rayo, lo que se debe de hacer en estos casos y las medidas que uno puede tomar para minimizar la exposición al peligro.

Según los datos de tormentas del NWS, Estados Unidos tiene un promedio de 43 muertes por rayos reportadas por año durante los últimos 30 años. Ese número fue de 27 entre 2009 y 2019.

Alrededor del 10 por ciento de las personas alcanzadas por un rayo mueren, según el NWS.

La probabilidad de que te caiga un rayo en un año determinado es de 1/1.222.000. La probabilidad de que te golpeen en tu vida es de 1/15.300.

Las tormentas eléctricas, causadas por la humedad del monzón que se trasladó a nuestra área durante la noche, están trayendo aguaceros dispersos y algunos relámpagos secos con ellos.

El clima nublado también está acompañado por una ola de calor que se mantendrá hasta el final de la semana.

Si bien los rayos son raros en el sur de California, ocurrieron con frecuencia durante la noche con más de 3,700 ,registrados en la región.

La meteoróloga Gabriela Dellán nos explica la potencia de una descarga eléctrica o el impacto de un rayo.

